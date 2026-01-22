Success Story: यूट्यूब से सीखी टेक्नोलॉजी, राजस्थान के 8वीं के छात्र ने बना दी EV कार, 25 KM/h की है रफ्तार

Unique Innovation Of 8th Class Student: एक तरफ युवाओं में मोबाइल का स्क्रीन टाइम लगातार बढ़ने की समस्या सामने आ रही है। दूसरी तरफ शिक्षानगरी के युवा रूद्राक्ष बलारा ने छुट्टी के दिनों का सही प्रयोग करते हुए नवाचार किया है। छात्र रूद्राक्ष बलारा ने अपने दम पर जुगाड़ के सहारे ईवी कार बना दी है। यह कार एक बार चार्ज होने के बाद लगभग 30 किलोमीटर तक चल सकती है। कार बनाने में छात्र का लगभग 32 हजार रुपए का खर्चा आया है। फिलहाल छात्र घर से दूध व सब्जी लाने सहित अन्य काम में उपयोग ले रहा है। आठवीं कक्षा के छात्र को समय मिलने पर लगातार अपडेट भी करने में भी जुटा है।