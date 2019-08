FB Live कर युवक ने दी जान, कहा- टाइम पास और पैसों के लिए मोहब्बत करने वाली लड़कियों से दूर रहे

Facebook Live of Suicide After Deceive in Love: प्यार में अपनी जिंदगीभर की कमाई लुटा चुके युवक ने पहले फेसबुक लाइव कर अपने साथ हुए धोखे का जिक्र किया, बाद में उस्तरे से खुद का गला काट कर जान दे दी।