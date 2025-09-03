’चहेतों के चक्कर’ में अटकी शिक्षकों की तरक्की

सीकर. स्कूल शिक्षा विभाग में पदोन्नत प्राचार्य साढे तीन महीने से पदस्थापन के इंतजार में हैं। काउंसलिंग की दो बार तिथि जारी होने के बाद भी उनका इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी वजह प्रिंसिपल की तबादला सूची बताई जा रही है, जिसके जरिये सरकार द्वारा पहले अपने चहेतों को इच्छित पदस्थापन का लाभ देकर बाद में पदोन्नत प्राचार्यों को पदस्थापित करने की चर्चा है। हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंदसिंह डोटासरा के सोशल मीडिया पर तबादला सूची जल्द जारी होने के बयान के बाद ये मामला ज्यादा तूल पकड़ गया है। इसके चलते ही तबादला सूची में भी देरी होने की बात सामने आ रही है। इससे प्रधानाचार्यों में बैचेनी है। इधर इसके चलते स्कूलों में व्यवस्था प्रभावित हो रही है।