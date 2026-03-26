दसवीं परिणाम: टॉपर्स देने में आगे शिक्षानगरी, आठवीं में लगातार तीसरी साल शहंशाह

Rajasthan Board 10th Result Out
सीकर. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 10वीं तथा 5वीं व 8वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम मंगलवार को एक साथ जारी हुआ। परिणाम में शिक्षा नगरी सीकर की साख फिर सशक्त हुई। इनमें छात्रा प्रियांशी 99.83 फीसदी अंकों सहित प्रदेश में टॉपर रही। अंग्रेजी को छोड़ प्रियांशी ने सभी विषयों में शत प्रतिशत अंक हासिल किए। टॉपर देने में शिक्षानगरी सबसे आगे रही है। 97.43 फीसदी परिणाम के साथ जिला भी महज .34 फीसदी से ही प्रदेश में अपनी पिछले साल की बादशाहत कायम रखने से चूका। 97.77 अंकों सहित झुंझुनूं और 97.59 फीसदी परिणाम के साथ डीडवाना— कुचामन ही मामूली अंतर से सीकर से आगे रहे। इधर, 8वीं बोर्ड में 98.25 फीसदी के साथ लगातार तीसरे साल अव्वल रहकर जिले ने अपनी शहंशाही कायम की। 5वीं के परिणाम में भी पिछले साल की तरह चौथे स्थान पर रहकर जिला टॉप—5 में जगह बनाए रहा।
कोविड काल के बाद के 10वीं के परिणामों को देखें तो प्रदेश में अव्वल रहने की होड सीकर, झुंझुनूं व नागौर जिले के बीच ही चल रही है। 2022 में नागौर और 2023 व 2024 में झुंझुनूं परिणाम में प्रथम स्थान पर रहा था। इस समय सीकर दूसरे स्थान पर था। इसके बाद सीकर जिले ने पिछले साल एक पायदान छलांग लागाकर अपनी बादशाहत कायम की तो इस साल ये खिताब फिर झुंझुनूं के पास चला गया। यहां भी नागौर से अलग होकर बना डीडवाना- कुचामन जिला ही दूसरे व सीकर तीसरे स्थान पर रहा है।
10वीं के परिणाम में इस बार भी बेटियां बेटों से आगे रहीं। जिले में छात्रों का परिणाम 97.38 प्रतिशत रहा, जबकि छात्राओं का परिणाम 97.48 प्रतिशत दर्ज किया गया। फर्स्ट डिविजन हासिल करने में भी छात्राएं आगे रहीं। कुल छात्रों में 66.51 प्रतिशत छात्रों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की, जबकि छात्राओं में यह आंकड़ा 74.26 प्रतिशत रहा।
पिछले साल के मुकाबले इस बार छात्राओं का परिणाम जिले में ज्यादा गिरा है। पिछले साल के 97.39 फीसदी के मुकाबले छात्रों का परिणाम .1 की मामूली गिरावट के साथ 97.38 फीसदी रहा तो छात्राओं का 97.77 से .29 फीसदी गिरा है।
670 छात्र, 515 छात्राएं फेल
10वीं बोर्ड परीक्षा में जिले में इस बार कुल 1,185 विद्यार्थी फेल हुए। इनमें 670 छात्र और 515 छात्राएं शामिल रही।
6 साल में ये रहा परिणाम
2020-87.64
2021- कोविड की वजह से प्रमोट
2022-91.36
2023-95.63
2024- 97.61
2025- 97.56
2026- 97.43
पंजीकृत परीक्षार्थी- 46,601
परीक्षा दी- 46043
फर्स्ट डिविजन- 32,210
सेकंड डिविजन- 11,231
थर्ड डिविजन- 1,416
कुल पास: 44,858
परिणाम प्रतिशत- 97.43%
छात्र
पंजीकृत- 25,966
परीक्षा दी- 25,591
फर्स्ट डिविजन- 17,022
सेकंड डिविजन- 6,964
थर्ड डिविजन- 935
कुल पास- 24,921
परिणाम प्रतिशत- 97.38%
छात्रा
पंजीकृत- 20,635
परीक्षा दी- 20,452
फर्स्ट डिविजन- 15,188
सेकंड डिविजन- 4,267
थर्ड डिविजन- 481
कुल पास- 19,937
परिणाम प्रतिशत: 97.48%
प्रवेशिका में 2 पायदान की छलांग
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रवेशिका परीक्षा में जिले ने इस बाद भी दो पायदान छलांग लगाई। पिछले साल 16 वें स्थान पर रहा जिला इस बार 86.29 फीसदी अंकों के साथ 14वें स्थान पर था। हालांकि पिछले साल के 87.13 फीसदी के मुकाबले इस बार जिले का परिणाम प्रतिशत 0.84 कम रहा। परीक्षा में जिले के कुल 404 पंजीकृत में से 394 परीक्षार्थी शामिल हुए। इनमें 340 अभ्यर्थी सफल रहे। यहां भी छात्रों के मुकाबले छात्राओं का परिणाम बेहतर रहा। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 90.52 तो छात्रों का 81.42 प्रतिशत ही रहा। 26 छात्रों के सामने प्रथम श्रेणी पाने वाली छात्राओं की संख्या भी 49 रही। कुल परीक्षार्थियों में 75 ने प्रथम, 169 ने द्वितीय और 96 ने तृतीय श्रेणी हासिल की। परीक्षा में 99.24 फीसदी सहित टोंक जिला प्रदेश में अव्वल रहा। यहां 132 में से 131 परीक्षार्थी परीक्षा में सफल रहे।
पंजीकृत स्टूडेंट- 404
परीक्षा दी- 394
फर्स्ट डिविजन- 75
सैकंड डिविजन-169
थर्ड डिविजन- 96
कुल पास: 340
परिणाम प्रतिशत-86.29
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