दसवीं परिणाम: टॉपर्स देने में आगे शिक्षानगरी, आठवीं में लगातार तीसरी साल शहंशाह

सीकर. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 10वीं तथा 5वीं व 8वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम मंगलवार को एक साथ जारी हुआ। परिणाम में शिक्षा नगरी सीकर की साख फिर सशक्त हुई। इनमें छात्रा प्रियांशी 99.83 फीसदी अंकों सहित प्रदेश में टॉपर रही। अंग्रेजी को छोड़ प्रियांशी ने सभी विषयों में शत प्रतिशत अंक हासिल किए। टॉपर देने में शिक्षानगरी सबसे आगे रही है। 97.43 फीसदी परिणाम के साथ जिला भी महज .34 फीसदी से ही प्रदेश में अपनी पिछले साल की बादशाहत कायम रखने से चूका। 97.77 अंकों सहित झुंझुनूं और 97.59 फीसदी परिणाम के साथ डीडवाना— कुचामन ही मामूली अंतर से सीकर से आगे रहे। इधर, 8वीं बोर्ड में 98.25 फीसदी के साथ लगातार तीसरे साल अव्वल रहकर जिले ने अपनी शहंशाही कायम की। 5वीं के परिणाम में भी पिछले साल की तरह चौथे स्थान पर रहकर जिला टॉप—5 में जगह बनाए रहा।