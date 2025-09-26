पूर्व सांसद सुमेधानंद के आश्रम में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, मंदिरों में चोरी का आदतन अपराधी

सीकर. सीकर के पूर्व सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के वैदिक आश्रम, पिपराली में चोरी मामले में डीएसटी टीम व दादिया थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। डीएसटी टीम ने आरोपी को नीमकाथाना क्षेत्र से पकड़ा है। सीकर पुलिस ने आरोपी पर 10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। आरोपी के खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्रों में मंदिरों में चोरी करने के 9 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी मंदिरों में चोरी करने का आदि है। मंदिर में कोई रहता नहीं और चोरी करना भी आसान है।
दादिया थानाधिकारी इंस्पेक्टर बुद्धिप्रकाश ने बताया कि सत्यवीर सिंह ने एक अगस्त को मुकदमा दर्ज करवाया कि वह वैदिक आश्रम पिपराली में रहता है। वह करीब 25 वर्ष से वहां सेवा और देखरेख कर रहा है। उसने बताया कि घटना के दिन सुबह वह उठा तो देखा आश्रम के गैराज में खड़ी कार के पास सामान बिखरा हुआ था। सत्यवीर ने देखा तो कार का गेट खुला हुआ था। कार से पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती के कई डॉक्यूमेंट्स गायब थे। वहां पास एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। उसने आश्रम के कमरों में जाकर देखा तो वहां सामान बिखरा हुआ था। बाद में सीसीटीवी फुटेज देखे तो पता चला कि आश्रम में रात 3 बजे एक चोर दीवार फांदकर अंदर आया था। चोर ने मुंह पर काला कपड़ा लगाकर उसने हाथों में लोहे की रोड जैसा हथियार भी ले रखा था।
पुलिस ने आरोपी की तलाश में सीकर और झुंझुनूं के करीब 150 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक किए। पुलिस को इस दौरान कई क्लू मिले, जिसके आधार पर चोरों का रिकॉर्ड खंगाला गया। मामले में आरोपी धूड़ाराम उर्फ कांडा (25) निवासी लुहारवास को नीमकाथाना इलाके में दबिश देकर शुक्रवार को पकड़ लिया। आरोपी की तलाश में डीएसटी टीम के कांस्टेबल सुभाष की अहम भूमिका रही।
आरोपी नीमकाथाना बाइपास के पास एक रेस्टोरेंट पर सब्जी बनवाने आया था। यहां से ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपी की चोरी की आदतों और नशे की लत से परेशान होकर उसकी पत्नी छोड़कर चली गई थीं। अभी उसकी महिला मित्र है, और इन दिनों वह उसी के साथ रह रहा था। आरोपी नशा करने व महंगे शौक के चलते मंदिरों में चोरियां करता है। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने वैदिक आश्रम पिपराली में चोरी करने में एक अन्य आराेपी के भी साथ होने की बात कही है। पुलिस दूसरे चोर की तलाश कर रही है।