पूर्व सांसद सुमेधानंद के आश्रम में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, मंदिरों में चोरी का आदतन अपराधी

दादिया थानाधिकारी इंस्पेक्टर बुद्धिप्रकाश ने बताया कि सत्यवीर सिंह ने एक अगस्त को मुकदमा दर्ज करवाया कि वह वैदिक आश्रम पिपराली में रहता है। वह करीब 25 वर्ष से वहां सेवा और देखरेख कर रहा है। उसने बताया कि घटना के दिन सुबह वह उठा तो देखा आश्रम के गैराज में खड़ी कार के पास सामान बिखरा हुआ था। सत्यवीर ने देखा तो कार का गेट खुला हुआ था। कार से पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती के कई डॉक्यूमेंट्स गायब थे। वहां पास एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। उसने आश्रम के कमरों में जाकर देखा तो वहां सामान बिखरा हुआ था। बाद में सीसीटीवी फुटेज देखे तो पता चला कि आश्रम में रात 3 बजे एक चोर दीवार फांदकर अंदर आया था। चोर ने मुंह पर काला कपड़ा लगाकर उसने हाथों में लोहे की रोड जैसा हथियार भी ले रखा था।