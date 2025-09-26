बस ऑपरेटरों की मनमर्जी पर प्रशासन ने लगाई रोक, दांता स्टैंड से ही चलेगी खाटू- सालासर रूट की बसें

सीकर. प्राइवेट बस ऑपरेटरों की आपसी खींचतान और दबंगई से बिगड़ी बस व्यवस्था पर राजस्थान पत्रिका की ओर से प्रकाशित खबर को लेकर शुक्रवार को दांतारामगढ़ एसडीएम को आखिरकार सख्त रुख अपनाना पड़ा। प्रतिदिन लाखों श्रद्धालुओं की परेशानी को देखते हुए पत्रिका ने इस मुद्दे को प्रदेशभर में प्रमुखता से उठाया। उप नगरीय परिवहन सेवा के लिए खाटू-जीणमाता, सांगलिया, नेछवा, सालासर रूट बस मालिकों के सवारियां लेने को लेकर आपसी विवाद क चलते 13 सितंबर से बंद पड़ा हुआ था। दांतारामगढ़ एसडीएम मोनिका सामोर ने मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय में सभी निजी बस संचालकों की बैठक बुलाई। सीकर से खाटू, खाटू-सालासर और खाटू-जयपुर रूट के ऑपरेटर बस स्टैंड की जगह को लेकर आमने-सामने हो गए और करीब दो घंटे तक जमकर हंगामा चला। अंत में एसडीएम व पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद मामला सुलझा। इसमें खाटू-सालासर की बसें पूर्व निर्धारित रींगस-दांता स्टैंड के सामने से चलने पर सहमति बनी।