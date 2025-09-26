Patrika LogoSwitch to English

सीकर

बस ऑपरेटरों की मनमर्जी पर प्रशासन ने लगाई रोक, दांता स्टैंड से ही चलेगी खाटू- सालासर रूट की बसें

राजस्थान पत्रिका की मुहिम के बाद दांतारामगढ़ प्रशासन व पुलिस आई सकते में - बैठक में एसडीएम के सामने बस ऑपरेटर दो घंटे तक आपस में करते रहे हंगामा व मनमर्जी, तय हुई नई व्यवस्था

सीकर

Yadvendra Singh Rathore

Sep 26, 2025

सीकर. प्राइवेट बस ऑपरेटरों की आपसी खींचतान और दबंगई से बिगड़ी बस व्यवस्था पर राजस्थान पत्रिका की ओर से प्रकाशित खबर को लेकर शुक्रवार को दांतारामगढ़ एसडीएम को आखिरकार सख्त रुख अपनाना पड़ा। प्रतिदिन लाखों श्रद्धालुओं की परेशानी को देखते हुए पत्रिका ने इस मुद्दे को प्रदेशभर में प्रमुखता से उठाया। उप नगरीय परिवहन सेवा के लिए खाटू-जीणमाता, सांगलिया, नेछवा, सालासर रूट बस मालिकों के सवारियां लेने को लेकर आपसी विवाद क चलते 13 सितंबर से बंद पड़ा हुआ था। दांतारामगढ़ एसडीएम मोनिका सामोर ने मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय में सभी निजी बस संचालकों की बैठक बुलाई। सीकर से खाटू, खाटू-सालासर और खाटू-जयपुर रूट के ऑपरेटर बस स्टैंड की जगह को लेकर आमने-सामने हो गए और करीब दो घंटे तक जमकर हंगामा चला। अंत में एसडीएम व पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद मामला सुलझा। इसमें खाटू-सालासर की बसें पूर्व निर्धारित रींगस-दांता स्टैंड के सामने से चलने पर सहमति बनी।

एसडीएम व डिप्टी ने की समझाइश -

खाटूश्यामजी में श्याम बाबा, जीणमाता, सांगलिया धूणी और सालासर बालाजी के चार धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले इस रूट को अब फिर से चालू कर दिया गया है। एसडीएम व रींगस डिप्टी संजय बोथरा की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ और नई व्यवस्था तय की गई। निर्णय अनुसार खाटू-सालासर की बसें रींगस-दांता स्टैंड के सामने से चलेंगी, जयपुर रूट की बसें पूर्व निर्धारित स्थान से और जयपुर उपनगरीय बसें नगरपालिका से आगे डायवर्जन प्वांइट से संचालित होंगी। साथ ही सभी स्टैंडों का शुल्क नगरपालिका में जमा करवाना होगा।

पत्रिका ने प्रमुखता से उठाया था मुद्दा-

गौरतलब है कि आरटीओ, सीकर की ओर से उप नगरीय परिवहन सेवा के तहत खाटूश्यामजी से सीधे जीणमाता, खूड़, सांगलिया, लोसल, नेछवा, सालासर रूट बनाया गया था। धार्मिक पर्यटन सर्किट को देखते हुए खाटूश्यामजी से जीणमाता, सांगलिया, खूड़, सालासर तक 75 बसों के प्रतिदिन 103 फेरे शुरू किए थे। 16 अगस्त को इस रूट का उद्घाटन हुआ था। बस मालिकों के आपस में विवाद होने के बाद आखिर में 13 सितंबर को इस रूट पर बसों का संचालन बंद हो गया था। बैठक में खाटू-सालासर यूनियन अध्यक्ष गिरधारीलाल जाट, रींगस-दांता यूनियन अध्यक्ष श्रवण सिंह शेखावत, खाटू-जयपुर यूनियन के मनीष बाजिया, सीकर-खाटू यूनियन अध्यक्ष मदन बुरड़क, प्रहलाद बिस्सू, हरि नागा, अतिश वर्मा चंदपुरा, महावीरसिंह नाथावत, अंकित शर्मा, खाटूश्यामजी रींगस परिवहन निरीक्षक राजीव जैन, पालिका एसआई वीरेंद्र सिंह, थानाधिकारी पवन चौबे, बाबू विजयपाल सिंह, एसडीएम पीए अशोक स्वामी आदि आदि मौजूद रहे।

26 Sept 2025 10:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / बस ऑपरेटरों की मनमर्जी पर प्रशासन ने लगाई रोक, दांता स्टैंड से ही चलेगी खाटू- सालासर रूट की बसें

