Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

मीठे त्योहार का कड़वा सच: 21 दिन बाद मिली रिपोर्ट, अब सेहत पर जोखिम

सीकर.  दीपावली पर्व पर विशेष अभियान होने के बावजूद सैम्पल की जांच रिपोर्ट 21 दिन बाद मिल सकी है। इनमें भी महज 47 सैम्पल की जांच रिपोर्ट ही मिल सकी है। जिसमें से भी पन्द्रह सैम्पल जांच में फेल मिले।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Puran Singh Shekhawat

Nov 20, 2025

सीकर. खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने में जिम्मेदारों की ढिलाई आमजन की सेहत पर भारी पड़ती जा रही है। मिलावट करने वालों पर कार्रवाई को लेकर ढुलमुल रवैए के कारण मिलावट खोरों के हौंसले बुलंद हो गए। इसकी बानगी है कि दीपावली पर्व पर विशेष अभियान के सैम्पल की जांच रिपोर्ट बता रही है। आश्चर्य की बात है कि विशेष अभियान होने के बावजूद सैम्पल की जांच रिपोर्ट 21 दिन बाद मिल सकी है। इनमें भी महज 47 सैम्पल की जांच रिपोर्ट ही मिल सकी है। जिसमें से भी पन्द्रह सैम्पल जांच में फेल मिले। सबसे ज्यादा मिलावट दूध और दूध से बनी मिठाई में मिली है। वहीं नमक, दही और मावा भी जांच में फेल हो गया। जबकि 33 सैम्पल की रिपोर्ट अब तक नहीं मिल सकी है। सर्विलांस के 110 सैम्पल लिए गए थे। जांच रिपोर्ट में देरी का नतीजा है कि दोषियों पर कार्रवाई तो दूर की बात है, दीपावली पर्व पर हजारों टन संदिग्ध मिलावटी खाद्य पदार्थ लोगों ने खा लिए हैं। इधर विभाग का तर्क है कि प्रदेश के सभी जिलों में चलाए गए अभियान के सैंपल की जांच होने के कारण रिपोर्ट देरी से आई है।

सेहत को हुआ नुकसान

व्यापारियों के अनुसार दीपावली पर जिले में छह से आठ हजार टन मिठाई की खपत हुई है। जिसमें अधिकांश मिठाई दूध ओर दूध से बने उत्पादों की थी। अभियान के दौरान विभाग की ओर से 80 सैम्पल लिए गए थे। जिनमें से महज 47 सैम्पल की जांच रिपोर्ट आई है। फेल होने वाले सैम्पल में कई में सेहत के लिए घातक रसायनों की मिलावट मिली है। चिकित्सकों के अनुसार मिलावटी खाद्य पदार्थ के कारण पेट दर्द, गैस्ट्रो एंटराइटिस, डायरिया और लीवर पर अतिरिक्त दवाब पड़ता है।शादियों का सीजन शुरू होने के साथ ही मिलावटी सक्रिय हो गए हैं। शादियों के सीजन शुरू होने के बाद भी दूध, मसाले आम दिनों की बराबर ही खप रहा है जबकि मिठाइयों व मावे की खपत चार गुना तक बढ़ गई है। इससे मिलावट का खतरा बढ़ गया है। मिलावट रोकने के लिए जिम्मेदार खाद्य विभाग शहर में कई स्थानों से दूध, घी और तेल के नमूनों को जयपुर भेज कर इतिश्री कर रहे हैं। जबकि शादियों के सीजन में मावे या मावे से बनी मिठाइयों की खपत अधिक होगी।

सेहत से हो रहा खिलवाड़

जिले में आम दिनों में प्रतिदिन आठ से १० क्विंटल तक मावा खप रहा है। जबकि शादियों के सीजन में खपत औसतन 15 से २० क्विंटल तक पहुंच जाती है। जिले में प्रतिदिन आठ से १० क्विंटल मावा बीकानेर, डूंगरगढ़ व लूणकरणसर से आता है। मिठाई विक्रेताओं ने बताया कि बीकानेर व डूंगरगढ़ में मावे में आरारोट व पाउडर का मिश्रण मिलाया जाता है जबकि देसी तरीके से तैयार मावा दूध से बनाया जाता है। देसी मावा बाजार में कुछ महंगा और बीकानेर व डूंगरगढ़ से आने वाला मावा सस्ता मिल रहा है। यही कारण है शादियों में मिठाई बनाने नकली मावे का इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 11:48 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / मीठे त्योहार का कड़वा सच: 21 दिन बाद मिली रिपोर्ट, अब सेहत पर जोखिम

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sikar News: नि:शुल्क दवा योजना में सप्लाई हृदय-बीपी समेत 6 दवाएं डिसॉल्यूशन टेस्ट में फेल, जांच में खुलासा

सीकर

Sikar News: बहुचर्चित गुन्नू किडनैपिंग केस में डीजे कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 दोषियों को उम्रकैद 04 बरी, जानें पूरा मामला

सीकर

सीकर के लाल ने रचा इतिहास: असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में किया टॉप, जानें सफलता की कहानी

सीकर

वायरल की मार: देरी से ठीक हो रही खांसी, बुजुर्गों में जकड़ने लगी हड्डियां

सीकर

Rajasthan: सरकारी स्कूल की कक्षा 1 से 12 तक की इन छात्राओं को राजस्थान सरकार देगी इतने रुपए, खाते में आएगी राशि

Girl Child Award Scheme
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.