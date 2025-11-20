मीठे त्योहार का कड़वा सच: 21 दिन बाद मिली रिपोर्ट, अब सेहत पर जोखिम

सीकर. खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने में जिम्मेदारों की ढिलाई आमजन की सेहत पर भारी पड़ती जा रही है। मिलावट करने वालों पर कार्रवाई को लेकर ढुलमुल रवैए के कारण मिलावट खोरों के हौंसले बुलंद हो गए। इसकी बानगी है कि दीपावली पर्व पर विशेष अभियान के सैम्पल की जांच रिपोर्ट बता रही है। आश्चर्य की बात है कि विशेष अभियान होने के बावजूद सैम्पल की जांच रिपोर्ट 21 दिन बाद मिल सकी है। इनमें भी महज 47 सैम्पल की जांच रिपोर्ट ही मिल सकी है। जिसमें से भी पन्द्रह सैम्पल जांच में फेल मिले। सबसे ज्यादा मिलावट दूध और दूध से बनी मिठाई में मिली है। वहीं नमक, दही और मावा भी जांच में फेल हो गया। जबकि 33 सैम्पल की रिपोर्ट अब तक नहीं मिल सकी है। सर्विलांस के 110 सैम्पल लिए गए थे। जांच रिपोर्ट में देरी का नतीजा है कि दोषियों पर कार्रवाई तो दूर की बात है, दीपावली पर्व पर हजारों टन संदिग्ध मिलावटी खाद्य पदार्थ लोगों ने खा लिए हैं। इधर विभाग का तर्क है कि प्रदेश के सभी जिलों में चलाए गए अभियान के सैंपल की जांच होने के कारण रिपोर्ट देरी से आई है।