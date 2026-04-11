लुटेरी दुल्हनें ससुराल वालों को नशीला पदार्थ खिला घर से सोने-चांदी के गहने लेकर हुई फरार

पुलिस के अनुसार नानी गांव निवासी परिवादी विकास ने सदर थाना में मामला दर्ज करवाया है। उसने बताया कि गांव का ही रहने वाला सुभाष परिवार में भाई लगता है। गोकुलपुरा निवासी पिंटू, सुभाष का सगा बहनोई है। प्रभाती पत्नी पिंटू , राजू पत्नी रामचंद्र ने मिलकर विकास के परिवार को कहा कि हमारा संबंध गोरखपुर तक है। यहां से विकास और सुनील के लिए पत्नियां लाकर देंगे। उन्होंने कहा कि शादी करवाने के 3.50 लाख रुपए लगेंगे। विकास के घरवालों ने उन्हें 3.50 लाख रुपए दे दिए। पिंटू के साथ विकास के घरवाले गोरखपुर गए। लड़कियां देखकर वे वहां से एक अप्रैल को वापस आए। गोकुलपुरा गांव की गोसाई मंदिर में विकास और सुनील की शादी की रस्म पूर्ण हुई। इससे पहले प्रभाती ने 60 हजार रुपए और लिए।