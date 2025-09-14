Patrika LogoSwitch to English

शेखावाटी यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य पौने चार साल बाद भी अधूरा

- शेखावाटी यूनिवर्सिटी प्रशासन व आरएसआरडीसी की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे 600 कॉलेजों के तीन लाख विद्यार्थी -आरएसआरडीसी यूनिवर्सिटी पर लगा रही पेनल्टी जबकि निर्माण एजेंसी व ठेकेदार पर लगनी चाहिए पेनल्टी

सीकर

Yadvendra Singh Rathore

Sep 14, 2025

यादवेंद्रसिंह राठौड़

सीकर. पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यलय, सीकर की ओर से बनाया जा रहा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य पौने चार साल बाद भी पूरा नहीं हो सका है। 13 मार्च 2022 से शुरू होकर 12 नवंबर 2023 तक करीब 18 माह में इन दोनों बिल्डिंगों का कार्य पूरा होना चाहिए था। राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (आरएसआरडीसी) व संबंधित ठेकेदार पर पेनल्टी लगनी चाहिए थी लेकिन संबंधित फर्म शेखावाटी यूनिवर्सिटी को पत्र जारी कर पेनल्टी लगा रही है। शेखावाटी यूनिवर्सिटी के वर्तमान कुलगुरु प्रो. डॉ. अनिल कुमार राय, आरएसआरडीसी व ठेकेदार की लेटलतीफी व घोर लापरवाही से निर्माण कार्य आज तक पूरा नहीं हो पाया है। कुलगुरु प्रो. राय आरएसआरडीसी पर दबाव नहीं बना पा रहे और ना ही पेनल्टी लगा रहे हैं। उल्टे कमेटी गठित कर फर्म व ठेकेदार को 44 करोड़ रुपए जारी करवा दिए। शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने दूसरे फेज के निर्माण कार्यों के तहत 16 दिसंबर 2021 को करीब 161.92 कराेड़ का टेंडर जारी किया था। ड्राइंग में गलती के चलते 28 जनवरी 2022 को संशोधित टेंडर जारी किया गया।

एक साल में 44 करोड़ का भुगतान -

यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से आरएसआरडीसी व संबंधित ठेकेदार को 4 जनवरी 2024 को 8 करोड़ रुपए, 31 दिसंबर 2024 को 15 करोड़, अगस्त 2025 को 21 करोड़ रुपए कुल करीब 44 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। फिर भी निर्माण में लेटलतीफी की जा रही है।

खेलने के लिए दूसरे खेल मैदानों पर जाना पड़ रहा-

सीकर, झुंझुनूं जिले की करीब 600 कॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। इन कॉलेजों में करीब 2.99 लाख छात्र-छात्राएं और यूनिवर्सिटी के विभिन्न कॉर्सेज में करीब एक हजार विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। छात्र-छात्राएं खेलने, प्रतियोगिताओं की तैयारियां करने के लिए परेशान हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी को विभिन्न खेलों की मेजबानी करने व ट्रायल के लिए निजी कॉलेजों का मुंह ताकना पड़ रहा है।

दीक्षांत समारोह के लिए लगा था 60 लाख का डोम-

शेखावाटी यूनिवर्सिटी का चौथा दीक्षांत समारोह 4 जुलाई 2024 को आयोजित हुआ था, जिसके लिए करीब 60 लाख रुपए से भी अधिक कीमत का वॉटर प्रूफ डोम लगाया गया था। मूसलाधार बारिश के कारण यह वॉटर प्रूफ डोम भी टपकने लगा था यदि ऑडिटोरियम समय पर बन जाता तो यूनिवर्सिटी के ये 60 लाख रुपए भी बच जाते। कुलगुरु प्रो. अनिल कुमार राय को फोन किया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया और ना ही मैसेज का जवाब दिया।

यूनिवर्सिटी पर पेनल्टी किस बात की-

आरएसआरडीसी व ठेकेदार ने निर्माण कार्य में देरी की है, इसके बावजूद वे शेखावाटी यूनिवर्सिटी पर पेनल्टी लगाने का पत्र लिख रहे हैं जो कि गलत है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से कमेटी गठित कर आरएसआरडीसी को बजट जारी किया गया है, जल्द ही निर्माण कार्य पूरा करवाएंगे।

श्वेता यादव, रजिस्ट्रार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

Published on:

14 Sept 2025 01:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / शेखावाटी यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य पौने चार साल बाद भी अधूरा

