शेखावाटी यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य पौने चार साल बाद भी अधूरा

सीकर. पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यलय, सीकर की ओर से बनाया जा रहा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य पौने चार साल बाद भी पूरा नहीं हो सका है। 13 मार्च 2022 से शुरू होकर 12 नवंबर 2023 तक करीब 18 माह में इन दोनों बिल्डिंगों का कार्य पूरा होना चाहिए था। राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (आरएसआरडीसी) व संबंधित ठेकेदार पर पेनल्टी लगनी चाहिए थी लेकिन संबंधित फर्म शेखावाटी यूनिवर्सिटी को पत्र जारी कर पेनल्टी लगा रही है। शेखावाटी यूनिवर्सिटी के वर्तमान कुलगुरु प्रो. डॉ. अनिल कुमार राय, आरएसआरडीसी व ठेकेदार की लेटलतीफी व घोर लापरवाही से निर्माण कार्य आज तक पूरा नहीं हो पाया है। कुलगुरु प्रो. राय आरएसआरडीसी पर दबाव नहीं बना पा रहे और ना ही पेनल्टी लगा रहे हैं। उल्टे कमेटी गठित कर फर्म व ठेकेदार को 44 करोड़ रुपए जारी करवा दिए। शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने दूसरे फेज के निर्माण कार्यों के तहत 16 दिसंबर 2021 को करीब 161.92 कराेड़ का टेंडर जारी किया था। ड्राइंग में गलती के चलते 28 जनवरी 2022 को संशोधित टेंडर जारी किया गया।