न्यायालय ने कलक्टर मुकुल शर्मा की सरकारी गाड़ी कुर्क करने के दिए आदेश

सहायक अभियोजन अधिकारी कमला कुमारी ने बताया कि सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर के न्यायाधीश हिमांशु कुमावत ने सरकार बनाम गणेश आदि केस में पुलिस की ओर से गवाहाें को नोटिस तामील नहीं करवाए जाने पर राजस्थान सरकार पर 10 हजार रुपए का जुर्माना (कोर्ट कोस्ट) लगाया था। उक्त जुर्माना की अदायगी के संबंध में न्यायाधीश ने जिला कलक्टर सीकर को निर्देशित किया गया था कि वह आगामी पेशी या उससे पहले न्यायालय में जुर्माना राशि जमा करवाना सुनिश्चित करें। सीकर जिला कलक्टर मुकुल शर्मा ने 19 नवंबर 2025 व 3 अक्टूबर को न्यायालय से कोर्ट कोस्ट जमा करवाए जाने के लिए अवसर चाहे गए थे। न्यायालय ने कलक्टर व एसपी को कोतवाल पर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। संबंधित थानाधिकारी के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्यवाही संबंधित तथ्य भी न्यायालय में पेश नहीं किए थे।