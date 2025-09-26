हर्षनाथ भैंरूजी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप पलटी, कई घायल, दो श्रद्धालु जयपुर रैफर

सीकर. हर्ष पर्वत पर बुधवार देर शाम को एक तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी सामने से आ रहे वाहन को साइड देने के चक्कर में बेकाबू होकर पलट गई। हालांकि पिकअप पहाड़ की साइड होने के चलते पत्थरों से टकराकर वहीं रूक गई और पिकअप गाड़ी में पीछे की ओर बैठे व खड़े करीब 15 से 16 लोग नीचे नहीं गिरे। घटना में करीब 15 से ज्यादा लोगों को हल्की चोटें आई है। दो लोगों को इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है। बड़ा हादसा होने से बच गया। जीणमाता थाना पुलिस मौके पर पहुंची।
जीणमाता थानाधिकारी दिलीपसिंह व हर्ष गांव के स्थानीय निवासियों ने बताया कि पिकअप गाड़ी में सवार श्रद्धालु डीडवाना के पास मारौठ के शिंभुपुरा गांव के रहने वाले हैं। वे जीणमातजी के दर्शन करके हर्ष पर्वत पर भैंरूजी के दर्शन करने गए थे। भैंरूजी के दर्शनों के बाद सभी वापस नीचे आ रहे थे। हर्ष पर्वत की सड़क पर सामने से वाहन आ गया। तेज रफ्तार में चल रही पिकअप चालक ने उसे साइड दी। इस दौरान पिकअप असंतुलि होकर पहाड़ी की ओर लुढ़क गई। पिकअप में बच्चे-महिलाएं व युवकों सहित करीब 15-16 लोग सवार थे। राहगीरों व हर्ष भैंरूजी के जाने वाले श्रद्धालुओं ने पिकअप को सीधा किया और सभी घायलों को पिकअप से बाहर निकाला।
घटना की जानकारी जीणमाता थाना पुलिस को दी। कुछ ही देर में पुलिसकर्मी व सीकर से एंबुलेंस घटना स्थल पर पहुंच गई।घायलों के रिश्तेदार योगेश ने बताया कि डीडवाना-कुचामन इलाके के रहने वाले उनके रिश्तेदार हर्ष और जीणमाता के दर्शन करने के लिए आए थे। इसी दौरान अचानक सड़क पर उनकी गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। घायलों को सीकर के एसके हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। दो घायलों को गंभीर होने व सिर में चोटें आने के चलते जयपुर रैफर किया गया है। अधिकांश के मरहम पट्टी कर भेज दिया गया और कुछ भर्ती हैं।