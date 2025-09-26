हर्षनाथ भैंरूजी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप पलटी, कई घायल, दो श्रद्धालु जयपुर रैफर

जीणमाता थानाधिकारी दिलीपसिंह व हर्ष गांव के स्थानीय निवासियों ने बताया कि पिकअप गाड़ी में सवार श्रद्धालु डीडवाना के पास मारौठ के शिंभुपुरा गांव के रहने वाले हैं। वे जीणमातजी के दर्शन करके हर्ष पर्वत पर भैंरूजी के दर्शन करने गए थे। भैंरूजी के दर्शनों के बाद सभी वापस नीचे आ रहे थे। हर्ष पर्वत की सड़क पर सामने से वाहन आ गया। तेज रफ्तार में चल रही पिकअप चालक ने उसे साइड दी। इस दौरान पिकअप असंतुलि होकर पहाड़ी की ओर लुढ़क गई। पिकअप में बच्चे-महिलाएं व युवकों सहित करीब 15-16 लोग सवार थे। राहगीरों व हर्ष भैंरूजी के जाने वाले श्रद्धालुओं ने पिकअप को सीधा किया और सभी घायलों को पिकअप से बाहर निकाला।