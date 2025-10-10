Patrika LogoSwitch to English

मां को उपहार देने के लिए मंगवाई थी सोने की चेन, नौकर 20 लाख रुपए की 9 चेन लेकर फरार

नौकर करीब 20 लाख कीमत की 165 ग्राम वजन की सोने की नौ चेन लेकर फरार हो गया

2 min read

सीकर

image

Yadvendra Singh Rathore

Oct 10, 2025

सीकर. प्लाइवुड व टिंबर्स की एक दुकान पर नौकरी करने वाला नौकर करीब 20 लाख कीमत की 165 ग्राम वजन की सोने की नौ चेन लेकर फरार हो गया। मालिक के यहां काम करने वाले युवक के मन में लालच आ गया और वह ज्वैलर को सोने की चेन वापस देने जाने के दौरान रास्ते ही गायब हो गया। पीड़ित ने अपनी मां के जन्मदिन पर उपहार देने के लिए 10 सोने की चेन मंगवाई थी। व्यवसायी ने दुकान पर काम करने वाले आरोपी युवक के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया है।

दो साल से कर रहा था नौकरी -

पीड़ित व्यवसायी संदीप पारीक ने कोतवाली पुलिस थाना में दी रिपोर्ट में बताया कि उनकी प्लाईवुड एंड टिंबर्स के नाम से बहड़ सर्किल पर दुकान है। उनके पास दुकान पर पिछले दो साल से इरफान नाम का युवक नौकरी कर रहा था। आरोपी इरफान का भाई भी संदीप के यहीं काम कर रहा था। दोनों पर विश्वास के चलते ही पीड़ित ने उसे सोने की चेन लेने के लिए भेजा था। संदीप के भाई जितेंद्र ने अपनी मां के जन्मदिन के लिए सोने की चेन लाने के लिए इरफान को एक ज्वेलर्स के यहां सोने की चेन लाने के लिए भेजा था। सुनार ने इरफान को 10 सोने की चेन दी थी।

चेन वापस लौटाने गया और बीच में ही हो गया फरार -

जितेंद्र ने एक सोने की चेन पसंद कर रख ली और बाकी करीब 165 ग्राम की 9 चेन वापस इरफान को देकर ज्वैलर के पास भेज दी थी। इरफान दुकान पर सोने की चेन देने नहीं गया और बीच रास्ते में मोबाइल बंद कर गायबह हो गया। संदीप पारीक ने इरफान की काफी तलाश की और उसके परिवार से भी पूछा लेकिन उसका पता नहीं चला। पीड़ित व उनका परिवार काफी सदमे में है। वहीं आरोपी का कहीं कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

10 Oct 2025 12:12 pm

