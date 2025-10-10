मां को उपहार देने के लिए मंगवाई थी सोने की चेन, नौकर 20 लाख रुपए की 9 चेन लेकर फरार

पीड़ित व्यवसायी संदीप पारीक ने कोतवाली पुलिस थाना में दी रिपोर्ट में बताया कि उनकी प्लाईवुड एंड टिंबर्स के नाम से बहड़ सर्किल पर दुकान है। उनके पास दुकान पर पिछले दो साल से इरफान नाम का युवक नौकरी कर रहा था। आरोपी इरफान का भाई भी संदीप के यहीं काम कर रहा था। दोनों पर विश्वास के चलते ही पीड़ित ने उसे सोने की चेन लेने के लिए भेजा था। संदीप के भाई जितेंद्र ने अपनी मां के जन्मदिन के लिए सोने की चेन लाने के लिए इरफान को एक ज्वेलर्स के यहां सोने की चेन लाने के लिए भेजा था। सुनार ने इरफान को 10 सोने की चेन दी थी।