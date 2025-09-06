पति को जान से मारने की धमकी दे पीड़िता को ट्रेन से उतारा, अपहरण कर कई दिन किया बलात्कार

सीकर. सीकर जिले के एक गांव की शादीशुदा युवती को उसके पति को जान से मारने की धमकी देकर झुंझुनूं, जयपुर सहित कई जगह मकान व होटलों में ले जाकर बलात्कार किया। आरोपियों ने युवती को ब्लैकमेल करके उसे फोन कर ट्रेन से नीचे उतार लिया था। यही नहीं आरोपियों ने पीड़िता के पहने हुए गहने व करीब 15 हजार रुपए की नकदी भी छीन ली। पुलिस नामजद आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है।
सीकर जिले के ग्रामीण क्षेत्र निवासी 21 वर्षीय युवती पति को जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार करने वाले आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने एफआईआर में बताया है कि 23 अगस्त की दोपहर उसके ससुर रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए गए थे। ट्रेन में बैठ गई। इसी बीच उसके पास एक आरोपी अंकित का फोन आया और उसने उसके पति को मारने की धमकी दे उसे झुंझुनूं रेल्वे स्टेशन पर उतरने का दबाव बनाया। पीड़िता धमकी से डरकर ट्रेन से उतर गई। आरोपी अंकित और उसका एक साथी कुलदीप बाइक लेकर वहां आए। वे अपने साथ 5-6 किलोमीटर दूर लेकर गए और एक गाड़ी में बिठाकर ठंडा पिलाया। इससे महिला का सिर भारी हो गया व उसे कुछ याद नहीं रहा।
दोनों लड़के अपने साथ एक खेत में बने कमरे में लेकर गए और दो दिन तक उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी उसे जबरन जयपुर लेकर गए। उस दौरान फोन पर धमकी देने वाले युवक का छोटा भाई और उसके दोस्त थे। जयपुर में भी अलग-अलग जगह ले जाकर कई दिन तक बलात्कार किया। आरोपियों ने पीड़िता का मोबाइल, मंगलसूत्र, डोरा, कान के बाले, नाक का कांटा, पायेजब व 15 हजार की नकदी छीन ली। पीड़िता ने अपनी एक रिश्तेदार व दो अन्य युवक सुभाष व सुमेर पर भी इस घटनाक्रम में शामिल होने का आरोप लगाया है। पुलिस अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं।