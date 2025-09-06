पति को जान से मारने की धमकी दे पीड़िता को ट्रेन से उतारा, अपहरण कर कई दिन किया बलात्कार

सीकर जिले के ग्रामीण क्षेत्र निवासी 21 वर्षीय युवती पति को जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार करने वाले आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने एफआईआर में बताया है कि 23 अगस्त की दोपहर उसके ससुर रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए गए थे। ट्रेन में बैठ गई। इसी बीच उसके पास एक आरोपी अंकित का फोन आया और उसने उसके पति को मारने की धमकी दे उसे झुंझुनूं रेल्वे स्टेशन पर उतरने का दबाव बनाया। पीड़िता धमकी से डरकर ट्रेन से उतर गई। आरोपी अंकित और उसका एक साथी कुलदीप बाइक लेकर वहां आए। वे अपने साथ 5-6 किलोमीटर दूर लेकर गए और एक गाड़ी में बिठाकर ठंडा पिलाया। इससे महिला का सिर भारी हो गया व उसे कुछ याद नहीं रहा।