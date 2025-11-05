जानलेवा न बन जाए ये अनदेखी: ड्यूटी के बोझ तले दबे रोडवेज बस चालक, खतरे में यात्रियों की सुरक्षा!

सीकर. राजस्थान रोडवेज में परिचालकों और चालकों की कमी अब स्टाफ पर सीधे असर डाल रही है। ड्यूटी के बढ़ते दबाव के बीच चालक व परिचालक बिना पर्याप्त आराम के लगातार सफर पर निकलने को मजबूर हैं। इससे न केवल कर्मचारियों की सेहत पर असर पड़ रहा है, वहीं यात्रियों की सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ता जा रहा है। सबसे खराब स्थिति सांवरियाजी, बीकानेर, लाडनूं, जयपुर, जोधपुर, खंडेला रूट पर चलने वाले स्टॉफ की है। इन रूट पर चालक व परिचालकों को लगातार घंटे तक ड्यूटी करनी पड़ रही है। चिंताजनक बात है कि कई बार तो एक रूट पूरा होते ही बिना रेस्ट या ऑफ दिए दूसरे रूट पर भेज दिया जाता है। कई कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें हफ्तों तक कोई ऑफ या रेस्ट डे नहीं मिल पाता। जो कर्मचारी छुट्टी मांगते हैं, उन्हें कहा जाता है कि स्टाफ की कमी के चलते फिलहाल ड्यूटी जरूरी है। इसका असर चालक व परिचालक के साथ यात्री की सुरक्षा पर सीधा पड़ता है। लगातार ड्यूटी के कारण चालक की एकाग्रता पर असर पड़ता है और यह यात्रियों के लिए जोखिम भरा है। थके हुए चालकों के कारण सड़क हादसों का खतरा मंडराया हुआ है। मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कस एक्ट 1961 के अनुसार सप्ताह में ड्यूटी के बाद सप्ताह में एक दिन अवकाश देना जरूरी है। सीकर डिपो में परिचालकों के 244 पद स्वीकृत है जिनमें से महज 174 पद पर परिचालक ड्यूटी दे रहे हैं।