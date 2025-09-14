तीन युवतियों ने बुजुर्ग का पीछा कर बैग से चार तोला सोने के जेवरात किए पार

कोतवाली थानाधिकारी सुनील कुमार जांगिड़ ने बताया कि सीकर जिले के बठोठ गांव निवासी बृजमोहन जाट (63) ने कोतवाली पुलिस थाना में जेवरात चोरी का मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया कि 10 सितंबर को वह सीकर आए थे। 40 ग्राम सोने के जेवरात चोकर व पातड़ी में धागा बंधवाना था। बुजुर्ग ने सुभाष चौक में जेवरात के धागे लगवाए। इसके बाद स्टेशन रोड पर स्थित एक दुकान पर गए। वहां से वे ऑटो में बैठकर माटोलिया चाय वाली दुकान पर गए। फिर चिरंजी पनवाड़ी की गली आए। चिरंजी पनवाड़ी की गली में बैग संभाला तो पता चला कि उनके बैग से जेवरात गायब हो गए। पुलिस में शिकायत देने पर बुजुर्ग जहां-जहां गया वहां के सारे सीसीटीवी खंगाले। सीसीटीवी में युवतियां माटोलिया चाय वाली दुकान पर पीड़ित बुजुर्ग के बैग से एक युवती बैग से जेवरात निकालते नजर आई। वहीं दूसरी महिला आड़ लगाकर खड़ी हो गई जिससे कि बुजुर्ग को पता नहीं चल सके।