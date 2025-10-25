परेशानी: ०1 साल से रबी फसलों के क्लेम को तरस रहे भूमिपुत्र

सीकर. एक ओर सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही है, वहीं बीमा क्लेम के इंतजार में बैठे अधिकांश भूमिपुत्रों को एक साल से रबी सीजन के मुआवजे का क्लेम तक नहीं मिला है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी 2024-25 के दौरान जिले के एक लाख दस हजार से अधिक किसानों ने अपनी फसलों का बीमा करवाया था। इसके लिए किसानों ने 15 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रीमियम भरा था, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी अधिकांश किसानों को मुआवजे की राशि नहीं मिली है। चिंताजनक बात है कि इस साल खरीफ फसलों में नुकसान की मार झेल चुके किसानों को समय पर भुगतान नहीं हुआ, तो अगली फसल पर इसका असर पड़ना तय है। वहीं रबी 2023-24 सीजन में भी किसानों को प्रीमियम की तुलना में बहुत कम मुआवजा मिला था। इससे किसानों में निराशा है। जिले में इस दौरान प्रतिकूल मौसम के कारण कई जगह चना, सरसों और गेहूं जैसी फसलों में नुकसान हुआ था।