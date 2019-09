नशे की दवा सुंघा कर बच्चे को उठाने का प्रयास, चीखने पर लोगों ने पकड़कर धुना

फतेहपुर रोड पर नशे की दवाई सुघां कर एक बच्चे के अपहरण ( Try To Kidnap of Child ) किए जाने का मामला सामने आया। बच्चे की चीखने की आवाज सुनकर लोगों ने एक जने को पकड़ लिया।