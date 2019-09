सुबह नींद से उठे भी नहीं थे लोग कि इस दर्दनाक खबर से पूरे गांव में छा गया मातम

पाटन.

Two Brother Died in Road Accident in Patan : इलाके के पातवाला बस स्टैंड पर सोमवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रोले ने गलत दिशा में जा कर बाइक को सामने से टक्कर मार दी। इलाके के पातवाला बस स्टैंड पर सोमवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रोले ( Truck Bike Collision in Patan ) ने गलत दिशा में जा कर बाइक को सामने से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। मृतक आपस में चचेरे भाई थे, जो मोहनपुरा-कोटपूतली स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में काम करते थे। मामले के अनुसार करजो गांव निवासी कैलाश शर्मा तथा सत्यवीर शर्मा प्रतिदिन मोहनपुरा सीमेंट फैक्ट्री में काम करने जाते थे। वे सोमवार को भी सुबह साढ़े चार बजे दोनों भाई बाइक से फैक्ट्री जाने के लिए रवाना हुए थे।



Two Death in Road Accident : पातवाला बस स्टैंड पर सामने से आ रहे तेज रफ्तार बेकाबू ट्रोले ने गलत दिशा में आकर बाइक को टक्कर मार दी। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। दोनों को कस्बे के सामुदायिक अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना के बाद ट्रॉला चालक फ रार हो गया। ट्रोले को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने दोनों के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिए।कोटपूतली की तरफ से आ रहा ट्रोला तेज रफ्तार में था। पातवाला बस स्टैंड पर घुमाव के कारण ट्रोले के चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया तथा बेकाबू होकर ट्रोले ने पहले गलत दिशा में जाकर बाइक को टक्कर मारी तथा बाद में सडक़ से दूर बनी सीमेंट की टंकी को पूरी तरह से तोड़ दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी की टंकी उखड़ कर टूट गई।

यमदूत बन रहे हैं तेज रफ्तार ट्रॉले

इलाके में प्रतिदिन हजारों की संख्या में ट्रोलों का आवागमन होता है। तेज रफ्तार में दौड़ते ट्रोलों के कारण इलाके में दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। सीएलजी बैठक में भी कई बार इस मुद्दे को उठाया जा चुका है। गौरतलब है कि इन तेज रफ्तार ट्रॉलों को चलाने वाले अधिकतर चालक अप्रशिक्षित हैं।



करजो गांव में फैला मातम

कैलाश व सत्यवीर की दुर्घटना में मौत होने की खबर सुबह पंाच बजे ही करजो गांव में पहुंच गई। लोग सो कर भी नहीं उठे थे कि इस दर्दनाक खबर ने पूरे गांव में मातम फैल दिया। अंतिम संस्कार के बाद भी ग्रामीण मृतकों के घर पर जुटे रहे तथा उन्हें सांत्वना देते रहे।



पहले भी हो चुके हैं यहां कई हादसे

पातवाला बस स्टैंड पर हुई दुर्घटनाओं में पहले भी कई मौत हो चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि यहां स्थित घुमाव के कारण तेज रफ्तार डंपर तथा ट्रोलों की टक्कर से दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लोगों ने सडक़ पर पत्थर डाल दिए जिससे की तेज रफ्तार वाहनों की गति कम हो सके।