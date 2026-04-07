कार की टक्कर से दो चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत, दोनों वाहन जलकर राख

पुलिस थाना दादिया के एएसआई धौलाराम ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 11 बजे सीकर से नीमकाथाना जाने वाली सड़क पर भैंरुजी स्टैंड, अमरनाथ सेवा समिति आश्रम के पास यह हादसा हुआ। दोनों चचेरे भाई गांव लक्खीपुरा पुरोहिता का बास से रघुनाथगढ़ की ओर जा रहे थे। कार और मोटरसाइकिल सीकर से उदयपुरवाटी की ओर जा रहे थे। तेज गति और लापरवाही से कार चला रहे चालक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। कार चालक ने ब्रेक भी नहीं लगाए। एक युवक बाइक से उछलकर सड़क पर गिरा, जबकि दूसरा भाई सड़क से दूर जा गिरा। घटना में बाइक पर सवार रामचंद्र गोस्वामी (39) पुत्र श्रवण पुरी और मुकेश कुमार गोस्वामी (30) पुत्र मूलचंद गोस्वामी, निवासी लक्खीपुरा पुरोहित का बास, सीकर की मौत हो गई। दोनों युवक एक ही परिवार के थे और रिश्ते में चचेरे भाई लगते थे। श्री कल्याण अस्पताल सीकर की मोर्चरी में शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया।