मंडी में क्यों नहीं दिख रहा नया आलू, इस बार भावों में रहेगी तेजी; फिलहाल पिछले साल से 38 रुपए किलो महंगा

New Potato Price: सीकर। शेखावाटी क्षेत्र में इस बार नया आलू बाजार में एक माह की देरी से आएगा। आमतौर पर दीपावली के आसपास सीकर, झुंझुनूं और चूरू मंडियों और बाजार में नया आलू बिकना शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार मौसम की मार और बुवाई में देरी के कारण फसल अभी तैयार नहीं हो सकी है। ऐसे में नया आलू नवंबर के आख़िरी या दिसंबर के पहले सप्ताह तक ही बाजार में आने की संभावना है।
व्यापारियों के अनुसार दीपावली पर जहां पहले मंडी में इन दिनों 100 से 150 क्विंटल नया आलू आता था, लेकिन इस बार आवक महज 20 से 40 क्विंटल तक सिमट गई है। जिससे आलू के दामों में इस सीजन में 20 से 25 प्रतिशत तक तेजी बनी रह सकती है।
भाव में तेजी आने से ग्राहकों की जेब पर भार बढ़ेगा, वहीं आलू उत्पादक किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है। हालांकि पुराने आलू का स्टॉक अब खत्म होने लगा है, जबकि त्योहार और विवाह सीजन की मांग लगातार बढ़ रही है। इससे बाजार में आलू के भाव तेज होंगे।
पंजाब और हरियाणा में हाल ही में हुई बेमौसम बारिश ने वहां के आलू उत्पादन पर असर डाला है। वहीं किसानों ने सिंचाई की कमी और महंगे खाद–बीज के चलते बुवाई भी देर से की थी। इन राज्यों से ही शेखावाटी क्षेत्र में शुरुआती आपूर्ति होती थी।
उत्पादन घटने से इस बार भावों में उछाल तय माना जा रहा है। पिछले साल दीपावली के समय सीकर मंडी में नया आलू 18 से 22 प्रति किलो तक बिका था, जबकि इस बार शुरुआती रेट 55 से 60 प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। सीकर की सब्जी की खुदरा दुकानों पर अच्छी गुणवत्ता वाले पुराने आलू के भाव 18 से 18 रुपए किलो तक चल रहे हैं।
हल्की सर्दी की दस्तक के साथ ही दीपावली पर बाजार में नया आलू आने लगा है। इस बार पिछले साल की तुलना में नया आलू नाममात्र का ही आ रहा है। जिससे भावों में तेजी है। इस समय थोक मंडी में नया आलू 55 से 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है।
