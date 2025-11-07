मंडी में क्यों नहीं दिख रहा नया आलू, इस बार भावों में रहेगी तेजी; फिलहाल पिछले साल से 38 रुपए किलो महंगा

New Potato Price: सीकर। शेखावाटी क्षेत्र में इस बार नया आलू बाजार में एक माह की देरी से आएगा। आमतौर पर दीपावली के आसपास सीकर, झुंझुनूं और चूरू मंडियों और बाजार में नया आलू बिकना शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार मौसम की मार और बुवाई में देरी के कारण फसल अभी तैयार नहीं हो सकी है। ऐसे में नया आलू नवंबर के आख़िरी या दिसंबर के पहले सप्ताह तक ही बाजार में आने की संभावना है।