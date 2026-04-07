पति व ससुराल वालों ने बेटा नहीं दिया तो मां ने प्लानिंग कर 10 साल के बेटे का किया अपहरण

पुलिस के अनुसार गोकुलपुरा पुलिस थाना पर रविवार सुबह करीब 10:50 पर 10 साल के मासूम लड़के की बुआ अपने बेटे के साथ पहुंची और अपने 10 वर्षीय भतीजे का घर के बाहर से अपहरण होने की सूचना दी थी। उन्होंने बताया कि उनके भाई की एक 17 वर्षीय लड़की और दो लड़के एक 12 साल व एक 10 साल का भतीजा उनके संरक्षण में रह रहे हैं। सुबह 10 बजे एक सफेद रंग की गाड़ी में आए लोग उसका अपहरण कर ले गए थे। आरोपी बिना नंबर की कार लेकर आए थे। एसपी ने गोकुलपुरा थानाधिकारी व प्रोबेशनर आरपीएस विजयपाल यादव के नेतृत्व में टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने पुलिस ने 5 घंटे में राजसमंद के भीम तहसील के दिवेर थानाधिकारी दौलतसिंह, गोकुलपुरा थाना के एएसआई पवन कुमार, कांस्टेबल ओमप्रकाश, अजय कुमार, हंसराज की मदद से बच्चे को दस्तयाब कर लिया था।