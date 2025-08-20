Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सिंगरौली

पत्नी की डेड बॉडी कंबल में लपेटकर इंजीनियर पति कार से ले गया प्रयागराज और फिर…

mp news: पानी न देने पर इंजीनियर पति ने किचिन के प्लेटफॉर्म पर पटका पत्नी का सिर, मौत होने के बाद शव को ले गया प्रयागराज...।

सिंगरौली

Shailendra Sharma

Aug 20, 2025

singrauli
singrauli news

mp news: मध्यप्रदेश के सिंगरौली में एक इंजीनियर ने अपनी ही पत्नी की पानी न देने पर हत्या कर दी। पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद इंजीनियर पति ने बड़े ही शातिर तरीके से पत्नी के शव का इलेक्ट्रिक शवदाह गृह में अंतिम संस्कार कर दिया और राख को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। हालांकि इतना सबकुछ करने के बाद भी इंजीनियर पति का राजफाश हो गया है और पुलिस ने इंजीनियर पति व उसकी मां दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

पानी न देने पर पत्नी को मार डाला

पुलिस के मुताबिक आरोपी पति निखिल दुबे एनटीपीसी प्लांट में इंजीनियर है जो कि विंध्यनगर कैंपस में पत्नी आभ्या व 6 साल की मासूम बेटी के साथ रहता था। 15 अगस्त की रात 9 बजे आरोपी ने पत्नी आभ्या से पानी देने के लिए कहा और जब पत्नी ने उसे पानी नहीं दिया तो गुस्से में आकर पत्नी का सिर किचिन के प्लेटफॉर्म पर मार दिया जिससे पत्नी आभ्या की मौत हो गई थी। पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद सबूत मिटाने के उद्देश्य से आरोपी पति निखिल ने लाश को ठिकाने की प्लानिंग की।

ये भी पढ़ें

पत्नी ने साथ सोने से मना किया तो पति ने रात में ही रोक दी सांसें..
खंडवा
khandwa

कंबल में लपेटकर लाश को कार से ले गया प्रयागराज

पत्नी आभ्या की हत्या करने के बाद आरोपी पति निखिल उसकी लाश को कंबल में लपेटकर कार की पिछली सीट पर डालकर प्रयागराज लेकर पहुंचा। आरोपी ने कार के कांच पर पर्दे लगा दिए जिससे की सीसीटीवी से बचा जा सके। इतना ही नहीं प्रयागराज में आरोपी ने इलेक्ट्रिक शवदाह गृह में ले जाकर पत्नी आभ्या का अंतिम संस्कार कर दिया और राख गंगा नदी में बहा दी। इसके बाद आरोपी ने आभ्या के पिता यानी अपने ससुर को आभ्या की मौत होने के बारे में बताया।

आभ्या के पिता ने दी पुलिस को सूचना

निखिल के द्वारा फतेहपुर निवासी ससुर सुनील दुबे को जब आभ्या की मौत के बारे में बताया तो वो तुरंत निखिल के प्रयागराज स्थित निवास पर पहुंचे लेकिन वहां ताला डला था। इसके बाद उन्होंने विंध्यनगर पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस निखिल के एनटीपीसी प्लांट पर पहुंची लेकिन वहां भी ताला डला था। पुलिस ने जांच के दौरान एलएंडटी के जीएम और एचआर प्रबंधन से बात की तो पता चला कि निखिल ने व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से सूचना दी थी कि पत्नी की मौत होने पर प्रयागराज में है।

मां की याद में बिलख रही बेटी, पिता-दादी गिरफ्तार

पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पति निखिल व उसकी मां को शास्त्रीनगर से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मां-बेटे को कोर्ट में पेश किया था जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। इधर निखिल और आभ्या की 6 साल की मासूम बेटी का मां की याद में रो-रोककर बुरा हाल है। मां की मौत और पिता व दादी के जेल जाने से मासूम बच्ची अब अकेली रह गई है जिसे बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर विधिक निवास स्थान पर रखने की कवायद की गई है।

ये भी पढ़ें

बेटी को अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, डॉक्टर की बात सुन पैरों के नीचे से खिसकी जमीन..
भोपाल
bhopal

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 04:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Singrauli / पत्नी की डेड बॉडी कंबल में लपेटकर इंजीनियर पति कार से ले गया प्रयागराज और फिर…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.