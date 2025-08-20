पत्नी की डेड बॉडी कंबल में लपेटकर इंजीनियर पति कार से ले गया प्रयागराज और फिर…

पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पति निखिल व उसकी मां को शास्त्रीनगर से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मां-बेटे को कोर्ट में पेश किया था जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। इधर निखिल और आभ्या की 6 साल की मासूम बेटी का मां की याद में रो-रोककर बुरा हाल है। मां की मौत और पिता व दादी के जेल जाने से मासूम बच्ची अब अकेली रह गई है जिसे बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर विधिक निवास स्थान पर रखने की कवायद की गई है।