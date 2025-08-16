बेटी को अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, डॉक्टर की बात सुन पैरों के नीचे से खिसकी जमीन..

पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि जहां पर मां 6 महीने पहले काम करती थी वहीं पर सामने सुरेन्द्र भी काम करता था। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए और फिर सुरेन्द्र ने सोशल मीडिया के जरिए उससे संपर्क किया और मार्च में मिलने के लिए जंबूरी मैदान के पास बुलाया। यहीं पर सुरेन्द्र ने उसके साथ रेप किया। इसके बाद भी कई बार आरोपी ने दबाव डालकर पीड़िता को मिलने के लिए बुलाया और उसके साथ संबंध बनाए।