बेटी को अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, डॉक्टर की बात सुन पैरों के नीचे से खिसकी जमीन..

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। नाबालिग बेटी की जब तबीयत बिगड़ी तो परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तब उसके प्रेग्नेंट होने का पता चला। पूछताछ में नाबालिग ने रेप होने की घटना बताई जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी युवक को उसकी बाइक की लोकेशन की मदद से शनिवार को सागर के एक गांव के गिरफ्तार कर लिया है।
पिपलानी इलाके में रहने वाली 15 साल की नाबालिग की चार दिन पहले तबीयत खराब होने पर परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे। अस्पताल में डॉक्टर ने जांच की तो नाबालिग प्रेग्नेंट थी, डॉक्टर ने तुरंत परिजन को ये बात बताई तो परिजन हैरान रह गए। परिजन ने बेटी को भरोसे में लेकर पूछताछ की तो उसने 28 साल के युवक सुरेन्द्र रजक के द्वारा रेप करने के बारे में बताया जिसके बाद परिजन बेटी को लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई।
पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि जहां पर मां 6 महीने पहले काम करती थी वहीं पर सामने सुरेन्द्र भी काम करता था। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए और फिर सुरेन्द्र ने सोशल मीडिया के जरिए उससे संपर्क किया और मार्च में मिलने के लिए जंबूरी मैदान के पास बुलाया। यहीं पर सुरेन्द्र ने उसके साथ रेप किया। इसके बाद भी कई बार आरोपी ने दबाव डालकर पीड़िता को मिलने के लिए बुलाया और उसके साथ संबंध बनाए।
पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामले की जांच शुरू की तो पुलिस को आरोपी सुरेन्द्र रजक के बारे में तो कुछ पता नहीं चला लेकिन उसकी बाइक का नंबर जरूर मिला। इसके बाद पुलिस ने बाइक की लोकेशन तकनीकी माध्यम से निकाली तो वो सागर जिले के एक गांव में मिली। तुरंत पुलिस गांव में पहुंची और आरोपी सुरेन्द्र को उसके पैतृक गांव से गिरफ्तार कर भोपाल लेकर आई।