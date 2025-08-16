अगले 14 घंटों में होगी ‘ताबड़तोड़’ बारिश, IMD ने जारी की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार 18 अगस्त को बारिश का स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव होगा, जिससे कई जिलों में अति भारी या भारी बारिश होगी। वर्तमान में एक ट्रफ पूर्वात्तर अरब सागर से उत्तरी महाराष्ट्र होते हुए दक्षिणी छत्तीसगढ़ पर बने निम्न दाब से जुड़े ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण तक माध्य समुद्र तल से 1.5 से 4.5 किमी. की ऊंचाई के मध्य विस्तृत है और दक्षिण की और झुकी हुई है। इसके अलावा एक मानसून ट्रफ जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, गुना, बैतूल, दक्षिण छत्तीसगढ़ पुर बने नि्म्न दबाव के क्षेत्र के केन्द्र विशाखापट्टनम से होते हुए पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है।