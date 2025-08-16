Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

अगले 14 घंटों में होगी ‘ताबड़तोड़’ बारिश, IMD ने जारी की चेतावनी

mp weather: मौसम विभाग ने 20 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी किया है...।

भोपाल

Shailendra Sharma

Aug 16, 2025

mp weather
mp weather heavy rainfall within next 14 hours imd warns (source-patrika)

mp weather: मध्यप्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मानसून ने फिर से अपनी रफ्तार तेज कर दी है जिसके कारण बीते कुछ घंटों में प्रदेश के कई जिलों में लगातार झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग की मानें तो मानसून ट्रफ गुना और बैतूल के ऊपर से होकर गुजर रही है और अलग अलग वेदर सिस्टम भी एक्टिव हो गए हैं। जिसके असर से अगले 14 घंटों में प्रदेश के कुछ जिलों में अतिभारी बारिश हो सकती है।

अगले 14 घंटों में 20 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने शनिवार 16 अगस्त को जो बुलेटिन जारी किया है उसमें रविवार की सुबह 8.30 बजे तक प्रदेश के 20 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अतिभारी बारिश की संभावना के चलते बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन और पांढुर्णा जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

ये भी पढ़ें

एमपी कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की घोषणा, देखें पूरी लिस्ट
भोपाल
mp pcc

18 अगस्त को बन रहा स्ट्रॉन्ग सिस्टम

मौसम विभाग के अनुसार 18 अगस्त को बारिश का स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव होगा, जिससे कई जिलों में अति भारी या भारी बारिश होगी। वर्तमान में एक ट्रफ पूर्वात्तर अरब सागर से उत्तरी महाराष्ट्र होते हुए दक्षिणी छत्तीसगढ़ पर बने निम्न दाब से जुड़े ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण तक माध्य समुद्र तल से 1.5 से 4.5 किमी. की ऊंचाई के मध्य विस्तृत है और दक्षिण की और झुकी हुई है। इसके अलावा एक मानसून ट्रफ जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, गुना, बैतूल, दक्षिण छत्तीसगढ़ पुर बने नि्म्न दबाव के क्षेत्र के केन्द्र विशाखापट्टनम से होते हुए पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है।

ये भी पढ़ें

अहमदाबाद में नौकरी करता रहा पति और इधर देवर भाभी से करता रहा जबरदस्ती..
ग्वालियर
gwalior

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Aug 2025 05:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अगले 14 घंटों में होगी ‘ताबड़तोड़’ बारिश, IMD ने जारी की चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.