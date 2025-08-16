अगले 14 घंटों में होगी ‘ताबड़तोड़’ बारिश, IMD ने जारी की चेतावनी

mp weather: मध्यप्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मानसून ने फिर से अपनी रफ्तार तेज कर दी है जिसके कारण बीते कुछ घंटों में प्रदेश के कई जिलों में लगातार झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग की मानें तो मानसून ट्रफ गुना और बैतूल के ऊपर से होकर गुजर रही है और अलग अलग वेदर सिस्टम भी एक्टिव हो गए हैं। जिसके असर से अगले 14 घंटों में प्रदेश के कुछ जिलों में अतिभारी बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग ने शनिवार 16 अगस्त को जो बुलेटिन जारी किया है उसमें रविवार की सुबह 8.30 बजे तक प्रदेश के 20 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अतिभारी बारिश की संभावना के चलते बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन और पांढुर्णा जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग के अनुसार 18 अगस्त को बारिश का स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव होगा, जिससे कई जिलों में अति भारी या भारी बारिश होगी। वर्तमान में एक ट्रफ पूर्वात्तर अरब सागर से उत्तरी महाराष्ट्र होते हुए दक्षिणी छत्तीसगढ़ पर बने निम्न दाब से जुड़े ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण तक माध्य समुद्र तल से 1.5 से 4.5 किमी. की ऊंचाई के मध्य विस्तृत है और दक्षिण की और झुकी हुई है। इसके अलावा एक मानसून ट्रफ जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, गुना, बैतूल, दक्षिण छत्तीसगढ़ पुर बने नि्म्न दबाव के क्षेत्र के केन्द्र विशाखापट्टनम से होते हुए पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है।