अहमदाबाद में नौकरी करता रहा पति और इधर देवर भाभी से करता रहा जबरदस्ती..

devar-bhabhi: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक 23 साल की महिला के साथ रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी महिला का सगा देवर ही है जिसने कई बार डरा धमकाकर अपनी ही भाभी को अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़ित महिला का पति अहमदाबाद में नौकरी करता है इसलिए कभी कभी घर पर आता था और इसी बात का फायदा आरोपी देवर ने उठाया। हैरानी की बात तो ये है कि जब पीड़िता ने अपनी सास को देवर की करतूत बताई तो सास ने भी उसकी बात पर भरोसा नहीं किया।
पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि उसकी शादी साल 2022 में हुई थी और उसके दो बच्चे हैं। पति अहमदाबाद में नौकरी करते हैं और वो देवर व सास के साथ ग्वालियर में रहती है। देवर ने पहली बार जुलाई 2024 में उसके साथ रेप किया और बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर मुंह बंद रखने को कहा। वो बच्चों की खातिर खामोश रही लेकिन इससे आरोपी देवर की हिम्मत बढ़ गई और वह जब भी घर पर अकेली होती तो देवर उसके साथ ज्यादती करने लगा।
पीड़िता के मुताबिक 1 अप्रैल 2025 को भी आरोपी ने उसके साथ रेप किया। इसके बाद उसने हिम्मत जुटाकर सास को देवर की करतूत के बारे में बताया। लेकिन सास ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया और उलटे उसे ही झूठे आरोप लगाने की बात कहकर घर से निकाल दिया। जिसके बाद से वो अपने बच्चों के साथ मायके में रह रही थी। पति के अहमदाबाद से लौटने पर पीड़िता ने पति को पूरी बात बताई और फिर आरोपी देवर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है।