अहमदाबाद में नौकरी करता रहा पति और इधर देवर भाभी से करता रहा जबरदस्ती..

पीड़िता के मुताबिक 1 अप्रैल 2025 को भी आरोपी ने उसके साथ रेप किया। इसके बाद उसने हिम्मत जुटाकर सास को देवर की करतूत के बारे में बताया। लेकिन सास ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया और उलटे उसे ही झूठे आरोप लगाने की बात कहकर घर से निकाल दिया। जिसके बाद से वो अपने बच्चों के साथ मायके में रह रही थी। पति के अहमदाबाद से लौटने पर पीड़िता ने पति को पूरी बात बताई और फिर आरोपी देवर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है।