एमपी के इस जिले में जल्द शुरू होगी ‘अंडरग्राउंड कोल माइन’, प्रभावित होंगे 4 गांव

बरगवां तहसील के गोड़बहरा उज्जैनी ईस्ट कोयला खदान(Gondbehera Ujjaini Underground Coal Project) के लिए मंगलवार को मझौली गांव में पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आयोजित लोक सुनवाई हुई। कार्यक्रम में भूमिगत खदान से प्रभावित होने वाले सभी चार गांवों के लगभग दो हजार स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। संयुक्त कलेक्टर संजीव कुमार पांडेय और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी संजीव मेहरा की उपस्थिति में जनसुनवाई हुई। इस दौरान सरकार के प्रतिनिधियों ने स्थानीय जनता की समस्याओं और सुझावों को ध्यान से सुना।