सिरोही में मेडिकल व नर्सिंग कॉलेज खुलने से क्षेत्र की जनता को मिलेगी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं

अ+ अ- सिरोहीPublished: Nov 22, 2022 10:39:00 pm Submitted by: Satya Sharma

सिरोही में 2103.56 लाख की लागत से बनेगा नर्सिंग कॉलेज भवन व दो छात्रावास, मिलेगी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं

-मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया वर्चुअल शिलान्यास

सिरोही में मेडिकल व नर्सिंग कॉलेज खुलने से क्षेत्र की जनता को मिलेगी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं

With the opening of Medical and Nursing College in Sirohi, public will get better medical facilitiesसिरोही. राज्य सरकार की ओर से सिरोही जिला मुख्यालय सहित प्रदेश के कई जिलों में स्वीकृत किए नर्सिंग कॉलेजों के नवीन भवनों के निर्माण को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल शिलान्यास किया। वहीं, सिरोही जिला मुख्यालय पर 2103.56 लाख की लागत से बनने वाले नर्सिंग कॉलेज भवन व दो छात्रावास भवनों का शिलान्यास प्रभारी मंत्री एवं राजस्थान विधानसभा के उप मुख्य सचेतक महेन्द्र चौधरी एवं विधायक संयम लोढा ने विधिवत पूजा अर्चना कर किया। इस अवसर पर विधिवत भूमि पूजन कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।

इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि नर्सिंग कॉलेज खुलने से क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। उन्होंने आम जनता से आव्हान किया कि वे प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं का लाभ लेकर इन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभान्वित होने से वंचित नहीं रहे। उन्होंने कहा कि विधायक संयम लोढा के प्रयासों से जिले में चिकित्सा, शिक्षा, बिजली व आमजन की मुलभूत सुविधाओं से संबंधित ऐेतिहासिक विकास कार्य हुए है। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आमजन को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ दुरस्थ क्षेत्रों में भी विकास कार्य करवाए है। इंदिरा रसोई योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। वृद्धजनों के लिए नि:शुल्क तीर्थ यात्रा योजना शुरू की गई है, पेंशन की राशि 750 से बढ़ाकर 1000 की गई है। दवाइयां, इलाज, व जांच नि:शुल्क की गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना के तहत 10 लाख रूपए तक का इलाज निशुल्क किया जा रहा है। शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है, जिसके तहत अब शहरों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। सिरोही जिले में विकास में नहीं छोडी कमी, मिलेगी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुख्यमंत्री सलाहकार एवं क्षेत्रीय विधायक संयम लोढा ने कहा कि सिरोही के लिए यह ऐतिहासिक दिन है कि यहां मेडिकल कॉलेज के पास बन रहे नर्सिंग कॉलेज के भवन का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों से शिलान्यास हो रहा है। उन्होंने कोरोना काल के समय का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में भी लोगों के बीच रहकर यह सुनिश्चित किया कि किसी भी सूरत में जनहानि ना हो। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने तत्समय सिरोही जिलेवासियों की पीड़ा को समझते हुए सैम्पल टेस्ट के लिए लैब स्वीकृत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में जिले को बेहतर सुविधाए उपलब्ध करवाई है। विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार के चार वर्ष के कार्यकाल में दो वर्ष कोरोना काल में व्यतीत होने के बाद भी राजस्थान के विकास में कोई कमी नहीं रखी। चिकित्सा क्षेत्र में जिले को मिली सुविधाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जावाल, सिलदर में चिकित्सालयों को क्रमोन्नत किया गया। कई स्थानों पर नए चिकित्सालय खोले गए। शिवगंज चिकित्सालय को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया। सिरोही में 320 बेड का नवीन चिकित्सालय खोला जा रहा है। इस प्रकार सिरोही जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में अभुत पूर्व कार्य हुए है। मेडिकल हब के रूप में विकसित होगा सिरोही जिला कलक्टर डॉ. भंवर लाल ने कहा कि आगामी समय में यह क्षेत्र मेडिकल हब के रूप में विकसित होगा। उन्होंने आमजन का आव्हान किया कि वे कुपोषण के इलाज के लिए चलाए जा रहे शिविरों में उपस्थित रहकर कुपोषण जैसी गंभीर बीमारी से बाहर निकले। शिविरों में कुपोषित महिलाओं व बच्चों को रखकर नि:शुल्क इलाज कर पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के शिविर प्रत्येक ब्लॉक में आयोजित किए जाएंगे।2103.56 लाख की लागत से बनेंगा नर्सिंग कॉलेज व छात्रावास भवन जिला कलक्टर ने बताया कि 2103.56 लाख रुपए की लागत से राजकीय नर्सिंग कॉलेज सिरोही का भवन व दोनों छात्रावासों का निर्माण होगा। इसके लिए राजस्थान सरकार की ओर से स्वीकृति जारी की जा चुकी है। राजकीय नर्सिंग कॉलेज सिरोही में शैक्षणिक गतिविधियों के सफल संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा कुल 16 शैक्षणिक एवं 28 गैर शैक्षणिक संकाय के पदों का सृजन किया जा चुका हैं। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता, उपखंड अधिकारी शिवगंज, नगरपरिषद के सभापति महेन्द्र मेवाडा, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. ललीत रैगर, पीएमओ डॉ. एके मौर्य, सीएमएचओ डॉ. राजेश कुमार, डॉ. निहाल सिंह, डॉ. विरेन्द्र महात्सा, तहसीलदार शिवगंज, ग्राम पंचायत पालडी एम सरपंच, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हेमलता शर्मा, पीसीसी मेबर हरीश राठौड, पूर्व प्रधान अचलाराम माली, उप सभापति जितेन्द्र सिंघी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष जितेन्द्र ऐरन, दशरथ नरूका, कुशल देवड़ा, प्रकाश मीना, प्रताप माली सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी व नागरिक उपस्थित रहे। पढ़ना जारी रखे