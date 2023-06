पर्यटन स्थल माउंट आबू में बनेगा मॉडिफाई जोनल मास्टर प्लान, नागरिकों को मिलेगी राहत

सिरोहीPublished: Jun 01, 2023 03:52:23 pm Submitted by: Satya Sharma

स्थानीय बाशिन्दाें को नागरिकों को भवन निर्माण संबंधी समस्याओं से मिलेगी राहत

Modified zonal master plan will be made in Mount Abuमाउंट आबू. स्वायत शासन मंत्री के सलाहकार जी.एस. संधु ने कहा कि पर्यटन स्थल के बाशिंदों को लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से निजात दिलाने को शीघ्र ही मॉडिफाइड जोनल मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। जिसके लिए कवायद आरंभ कर दी गई है। यह बात उन्होंने ब्रह्माकुमारी संगठन के ज्ञान सरोवर परिसर में आयोजित जनसुनवाई के दौरान कही।