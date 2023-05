​राजस्थान में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड शेरसिंह मीणा को बर्खाश्त करने के बाद भी विभाग ने किया पदोन्नत !

सिरोहीPublished: May 28, 2023 07:46:54 am Submitted by: Satya Sharma

आरोपी अनिल मीणा उर्फ शेरसिंह को पेपर लीक में गिरफ्तारी के बाद कर दिया था बर्खाश्त, फिर भी दो दिन पहले जारी पदोन्नति की सूची में वाइस प्रिंसिपल से बनाया प्रिंसिपल

Paper leak case of second grade teacher recruitment exam of Rajasthanसिरोही/सरूपगंज। प्रदेश में 2022 की द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के सामान्य ज्ञान का पेपर लीक मामले के मास्टर माइंड सिरोही जिले के महात्मा गांधी राजकीय स्कूल भावरी के वाइस प्रिंसिपल अनिल मीणा उर्फ शेरसिंह को शिक्षा विभाग की ओर से बर्खाश्त करने के बावजूद प्रिंसिपल पद पर पदोन्नत करने का मामला सामने आया है।