राजस्थान: 44 कर्मचारियों ने फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्रों से पाई नौकरी, 6 सिरोही जिले के, 2 UP निवासी

एसओजी ने प्रदेशभर के 44 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें सिरोही, पाली, जालोर सहित कई जिलों के कर्मचारी शामिल हैं। सिरोही जिले के भैसासिंह स्कूल में शिक्षक हेमंत सिंह, नागौर निवासी सियावा आबूरोड स्कूल में शिक्षिका विनोद कंवर, यूपी हाल आबूरोड निवासी प्रशांत सिंह, सांतपुर निवासी उदयपुर के कोटड़ा में ग्राम विकास अधिकारी पवन कुमार, रेवदर ब्लॉक में विकास अधिकारी सत्यपाल सिंह, यूपी हाल आबूरोड नियासी मोहित सिंह शामिल हैं।