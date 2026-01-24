राजस्थान कबड्डी संघ में सिरोही की एंट्री, भीक सिंह देवड़ा निर्विरोध उपाध्यक्ष बने



सिरोही@पत्रिका. राजस्थान कबड्डी संघ की जयपुर में आयोजित वार्षिक आमसभा के चुनाव में सिरोही जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष भीक सिंह देवड़ा निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। यह पहली बार है जब सिरोही जिले को राजस्थान कबड्डी संघ में प्रदेश स्तर पर प्रतिनिधित्व मिला है।जिला कबड्डी संघ के सचिव हरीश सेन ने बताया कि देवड़ा के उपाध्यक्ष बनने पर जिले के कबड्डी खिलाड़ियों सहित बास्केटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कुश्ती, बॉक्सिंग, हॉकी, राइफल शूटिंग, हैंडबॉल, सॉफ्टबॉल व तीरंदाजी संघों के पदाधिकारियों ने खुशी जताई। देवड़ा के सिरोही आगमन पर स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।