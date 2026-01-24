24 जनवरी 2026,

शनिवार

सिरोही

राजस्थान कबड्डी संघ में सिरोही की एंट्री, भीक सिंह देवड़ा निर्विरोध उपाध्यक्ष बने

राजस्थान कबड्डी संघ में पहली बार जिले का प्रतिनिधित्व सिरोही@पत्रिका. राजस्थान कबड्डी संघ की जयपुर में आयोजित वार्षिक आमसभा के चुनाव में सिरोही जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष भीक सिंह देवड़ा निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। यह पहली बार है जब सिरोही जिले को राजस्थान कबड्डी संघ में प्रदेश स्तर पर प्रतिनिधित्व मिला है।जिला कबड्डी संघ [&hellip;]

less than 1 minute read
सिरोही

image

Bharat Kumar Prajapat

Jan 24, 2026

राजस्थान कबड्डी संघ में पहली बार जिले का प्रतिनिधित्व


सिरोही@पत्रिका. राजस्थान कबड्डी संघ की जयपुर में आयोजित वार्षिक आमसभा के चुनाव में सिरोही जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष भीक सिंह देवड़ा निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। यह पहली बार है जब सिरोही जिले को राजस्थान कबड्डी संघ में प्रदेश स्तर पर प्रतिनिधित्व मिला है।जिला कबड्डी संघ के सचिव हरीश सेन ने बताया कि देवड़ा के उपाध्यक्ष बनने पर जिले के कबड्डी खिलाड़ियों सहित बास्केटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कुश्ती, बॉक्सिंग, हॉकी, राइफल शूटिंग, हैंडबॉल, सॉफ्टबॉल व तीरंदाजी संघों के पदाधिकारियों ने खुशी जताई। देवड़ा के सिरोही आगमन पर स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

दूरभाष पर बातचीत में उपाध्यक्ष देवड़ा ने बताया कि इसी सत्र में कबड्डी खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने तथा देवभूमि सिरोही में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित कराने का प्रयास किया जाएगा, ताकि नवोदित खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के अवसर और खेल को नई दिशा मिल सके।

Published on:

24 Jan 2026 08:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / राजस्थान कबड्डी संघ में सिरोही की एंट्री, भीक सिंह देवड़ा निर्विरोध उपाध्यक्ष बने

