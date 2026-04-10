बंदर के बच्चे की गर्दन में लोटा फंसा, बचाने के लिए तलाश जारी

Sirohi News: राजस्थान के सिरोही शहर में चार दिन से गर्दन में लोटा फंसे बंदर के बच्चे की जान बचाने के लिए वन विभाग और पीएफए की टीम ने कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन काफी तलाश करने के बाद भी उसका पता नहीं चल पाया है।