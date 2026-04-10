शेखावाटी समाचार: अतिरिक्त पुलिस जाप्ता बुलाकर खुलवाया वर्षों से बंद रास्ता, लोगों ने ली राहत की सांस

रास्ता खुलवाते समय सुलताना गिरदावर राकेश बुगालिया, किठाना पटवारी मनजीत, सुलताना पटवारी संजू कुमारी, किशोरपुरा पटवारी अजय किराड, बनाना चौकी प्रभारी हवासिंह, हेड कांस्टेबल सत्यवीर सहित पुलिस जाप्ता मौजूद रहा। चिड़ावा नगरपालिका से फायरकर्मी नरेश राव, अरविंद दहिया, शक्ति फोगाट, सुरेश शेखावत, विक्रम, अनिल, पप्पू सिंह और पवन ने आग पर काबू पाने में सहयोग किया।