सिरोहीPublished: Jul 01, 2023 04:27:36 pm Submitted by: Satya Sharma

सिरोही जिले में 9 नर्सरियों में 7.50 लाख पौधे तैयार, आज से पौधों का वितरण शुरू

ट्री आउट साइड फॉरेस्ट अभियान से हरा-भरा होगा राजस्थान

Tree Out Side Forest Campaign in Rajasthanसिरोही. राज्य सरकार की ट्री आउट साइड फॉरेस्ट योजना के तहत इस बार वन क्षेत्र से बाहर हरियाली बढ़ाने के लिए विभिन्न किस्मों के पौधे लगाकर प्रदेश को हराभरा किया जाएगा। योजना के तहत वन विभाग की ओर से सिरोही जिले में 7 लाख 50 हजार पौधों का वितरण किया जाएगा। जिले के सिरोही, आबूरोड व पिण्डवाड़ा वन रेंज क्षेत्र की 9 नर्सरियों में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पौधे तैयार किए जा चुके हैं। अब एक जुलाई से इन पौधों का वितरण किया जाएगा।