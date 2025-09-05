Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सीतापुर

सीतापुर में बंदरों के आतंक ने छीनी मासूम की जान, बरामदे में सोते बच्चे का शव छत पर ड्रम में मिला

Sitapur News: सीतापुर के सूरजपुर गांव में दो महीने के मासूम की मौत से परिवार और इलाके में सनसनी फैल गई।

सीतापुर

Mohd Danish

Sep 05, 2025

sitapur babies death monkeys attack news
सीतापुर में बंदरों के आतंक ने छीनी मासूम की जान | Image Source - Social Media 'X'

Babies death monkeys attack in Sitapur: सीतापुर के सूरजपुर गांव में गुरुवार सुबह दो महीने के मासूम की मौत ने पूरे परिवार और इलाके में शोक और सनसनी फैला दी। परिजनों के अनुसार, बच्चे को मां ने बरामदे में चारपाई पर सुलाया था और नहाने चली गई थी। उसी दौरान कथित तौर पर बंदरों के झुंड ने बच्चे को उठा लिया और छत पर रखे पानी के ड्रम में डुबोकर मार दिया।

परिवार ने बिना पुलिस सूचना के शव किया दफन

मासूम के पिता अनुज कुमार ने बताया कि पत्नी नहा कर लौटी तो बच्चे को चारपाई पर नहीं देखा। दोनों ने मिलकर पूरे घर में तलाश की, लेकिन बच्चा नहीं मिला। जब वे छत पर पहुंचे, तो पानी भरे ड्रम में उनका बेटा मृत पाया गया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचित किए बिना ही शव को दफन कर दिया।

ये भी पढ़ें

Moradabad News: नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू, अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, सख्ती से लागू होंगे नियम
मुरादाबाद
जागरुकता की कमी! शहर में कहीं सख्ती तो कहीं नरमी, हेलमेट को लेकर जागरूक नहीं हो रहे लोग...(photo-patrika)

बच्चे के पिता और दादा ने किया खुलासा

अनुज कुमार ने बताया कि उनका बच्चा जन्म से ही 'इनकंपलीट स्किन लॉस' नामक बीमारी से ग्रस्त था और उसका इलाज लखनऊ ट्रामा सेंटर में चल रहा था। वहीं बच्चे के दादा रामदेव यादव ने कहा कि इलाके में बंदरों का आतंक काफी बढ़ गया है। उनका कहना है कि बंदरों ने मासूम को उठाकर पानी में डाल दिया और डूबने से उसकी मौत हुई।

परिवार की शिकायत और बंदरों का आतंक

बच्चे के चाचा दुर्गेश यादव ने बताया कि बंदरों का आतंक उनके इलाके में लगातार बढ़ रहा है। बंदर दुकानों की सब्जी खाते हैं, लोगों पर हमला करते हैं और बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। उन्होंने प्रशासन से बंदरों को हटाने की मांग की है ताकि और हादसे न हों।

पुलिस की जांच और जानकारी

मछरेहटा थाने के प्रभारी निरीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि मृतक के पिता इलेक्ट्रिक दुकान चलाते हैं। उन्होंने कहा कि परिजनों की तरफ से अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। पुलिस ने मौके पर जाकर पड़ताल शुरू कर दी है और जांच जारी है।

गांव में सनसनी, सुरक्षा की मांग

गांववासियों में मासूम की मौत को लेकर भारी आक्रोश है। लोग प्रशासन से सुरक्षा उपायों और बंदरों को हटाने की मांग कर रहे हैं। इलाके में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कदम उठाने की आवश्यकता जताई जा रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Sept 2025 07:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sitapur / सीतापुर में बंदरों के आतंक ने छीनी मासूम की जान, बरामदे में सोते बच्चे का शव छत पर ड्रम में मिला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट