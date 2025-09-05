सीतापुर में बंदरों के आतंक ने छीनी मासूम की जान, बरामदे में सोते बच्चे का शव छत पर ड्रम में मिला

Babies death monkeys attack in Sitapur: सीतापुर के सूरजपुर गांव में गुरुवार सुबह दो महीने के मासूम की मौत ने पूरे परिवार और इलाके में शोक और सनसनी फैला दी। परिजनों के अनुसार, बच्चे को मां ने बरामदे में चारपाई पर सुलाया था और नहाने चली गई थी। उसी दौरान कथित तौर पर बंदरों के झुंड ने बच्चे को उठा लिया और छत पर रखे पानी के ड्रम में डुबोकर मार दिया।