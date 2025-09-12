“सामने आएंगे तो बुखार आ जाएगा”: सीतापुर सांसद राठौर और खंड विकास अधिकारी के बीच हुई तीखी बहस

MP rakesh rathore bdo controversy in Sitapur: कांग्रेस सांसद राकेश राठौर और खंड विकास अधिकारी (BDO) नीरज कुमार दुबे के बीच तीखी बहस का मामला सामने आया है। यह विवाद मनरेगा के तहत किए गए विकास कार्यों के भुगतान में हो रही देरी और कथित भ्रष्टाचार को लेकर है। ग्रामीणों और ग्राम प्रधानों ने सांसद को बताया कि भुगतान की जगह पैसे मांगे जा रहे हैं, जिससे गांव में विकास कार्य बाधित हैं।