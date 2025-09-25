Sitapur Breaking: बीएसए अध्यापक विवाद के केंद्र में रही शिक्षिका निलंबित, उच्च अधिकारियों के निर्देश पर लिया गया फैसला

इस पूरे प्रकरण के बीच अब प्रधानाध्यापक बृजेन्द्र वर्मा का परिवार भी सामने आ गया है। उनकी पत्नी सीमा वर्मा ने आरोप लगाया कि बीएसए अखिलेश सिंह उनके पति को जबरन शिक्षिका की अटेंडेंस लगाने के लिए दबाव बना रहे थे। जब उनके पति ने इनकार किया तो उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा। सीमा वर्मा ने बताया कि पहले उनके पति से तीन साल का स्कूल का ब्यौरा मांगा गया। जब उन्होंने वह दे दिया तो दस साल का ब्यौरा मांगा गया। इसके बाद दबाव बनाने के लिए बीएसए ऑफिस बुलाया गया। वहां कहासुनी हुई और गुस्से में आकर उनके पति ने बीएसए की पिटाई कर दी।