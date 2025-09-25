Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सीतापुर

Sitapur Breaking: बीएसए अध्यापक विवाद के केंद्र में रही शिक्षिका निलंबित, उच्च अधिकारियों के निर्देश पर लिया गया फैसला

बीएसए और प्रधानाध्यापक विवाद के केंद्र में रही शिक्षिका अवंतिका गुप्ता पर कार्रवाई करते हुए बीएसए ने उन्हें निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उच्चाधिकारियों के निर्देश पर की गई।

सीतापुर

Abhishek Singh

Sep 25, 2025

Sitapur news
सीतापुर में अध्यापिका निलंबित, Pc: पत्रिका

Sitapur News: सीतापुर जिले में बीएसए और प्रधानाध्यापक विवाद के केंद्र में रही शिक्षिका अवंतिका गुप्ता पर कार्रवाई करते हुए बीएसए ने उन्हें निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उच्चाधिकारियों के निर्देश पर की गई।

गौरतलब है कि अवंतिका गुप्ता वही शिक्षिका हैं, जिन्हें लेकर प्रधानाध्यापक और बीएसए के बीच टकराव हुआ था। बच्चों ने भी कैमरे पर आरोप लगाया था कि वह स्कूल में नियमित नहीं आतीं। जब आती भी हैं तो देर से आती हैं और जल्दी चली जाती हैं। इससे पहले गुरुवार सुबह ही उनका वेतन रोकने का आदेश जारी किया गया था।

निलंबन में शिक्षिका के स्कूल न आने का ज़िक्र

निलंबन आदेश में उल्लेख किया गया है कि शिक्षिका को 21 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक स्कूल में अनुपस्थित रहने के मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए बीएसए कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया गया था। लेकिन 23 सितंबर को तय तिथि पर वह उपस्थित नहीं हुईं। इसी आधार पर उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई।

इस पूरे प्रकरण के बीच अब प्रधानाध्यापक बृजेन्द्र वर्मा का परिवार भी सामने आ गया है। उनकी पत्नी सीमा वर्मा ने आरोप लगाया कि बीएसए अखिलेश सिंह उनके पति को जबरन शिक्षिका की अटेंडेंस लगाने के लिए दबाव बना रहे थे। जब उनके पति ने इनकार किया तो उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा। सीमा वर्मा ने बताया कि पहले उनके पति से तीन साल का स्कूल का ब्यौरा मांगा गया। जब उन्होंने वह दे दिया तो दस साल का ब्यौरा मांगा गया। इसके बाद दबाव बनाने के लिए बीएसए ऑफिस बुलाया गया। वहां कहासुनी हुई और गुस्से में आकर उनके पति ने बीएसए की पिटाई कर दी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Sept 2025 10:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sitapur / Sitapur Breaking: बीएसए अध्यापक विवाद के केंद्र में रही शिक्षिका निलंबित, उच्च अधिकारियों के निर्देश पर लिया गया फैसला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.