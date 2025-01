सीतापुर में सनसनीखेज घटना, युवक ने जीभ काटकर कूड़े में फेंका, युवती की निकली चीख

Man cut his tongue in front of girl सीतापुर में अकेले रह रही युवती के घर में अचानक एक युवक घुस गया और उसने खौफनाक कदम उठा लिया। युवती कुछ समझ पाती युवक ने अपनी जीभ काट कर कूड़े में फेंक दी। यह देख युवती चीखने लगी।

सीतापुर•Jan 25, 2025 / 05:07 pm• Narendra Awasthi

Man cut his tongue in front of girl सीतापुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। घर में अकेले रह रही विधवा के घर अचानक एक युवक पहुंच गया। यह देखकर महिला घबरा गई। इसके पहले कि वह कुछ समझ पाती युवक ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और जीभ काट कर कूड़े में फेंक दी। यह देख महिला जोर-जोर चिल्लाने लगी। पड़ोसी भी मौके पर पहुंच गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रुपए कर दिया गया। घटना महमूदाबाद थाना क्षेत्र की है।

यह भी पढ़ें उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अजीबोगरीब घटना सामने आई है। कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले के रहने वाली युवती ने बताया कि वह घर में अकेले थी। उसी समय मनोज कुमार निवासी बंदीपुर थाना मल्लावां हरदोई घर में घुस आया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर मनोज ने उसके साथ मारपीट भी की। इस बीच उसने शोर मचा कर लोगों को बताने का प्रयास किया। इधर मनोज ने अपनी जीभ काटकर कूड़े में फेंक दी। शोर शराबा सुनकर मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने युवक को पकड़ लिया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। के सीतापुर में अजीबोगरीब घटना सामने आई है। कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले के रहने वाली युवती ने बताया कि वह घर में अकेले थी। उसी समय मनोज कुमार निवासी बंदीपुर थाना मल्लावां हरदोई घर में घुस आया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर मनोज ने उसके साथ मारपीट भी की। इस बीच उसने शोर मचा कर लोगों को बताने का प्रयास किया। इधर मनोज ने अपनी जीभ काटकर कूड़े में फेंक दी। शोर शराबा सुनकर मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने युवक को पकड़ लिया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। क्या कहते हैं महमूदाबाद इंस्पेक्टर? महमूदाबाद इंस्पेक्टर अनिल सिंह ने बताया कि घायल युवक को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। महिला की तहरीर पर युवक के खिलाफ छेड़छाड़ व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना की जांच की जा रही है।