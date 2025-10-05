Siwan News: सीवान में मूर्ति विसर्जन के दौरान ट्रॉली पर डांस कर रहे युवक की हुई दर्दनाक मौत

गांव वालों का कहना है कि पिछले दो-तीन दिन से गांव में बिजली की आपूर्ति बाधित थी। अचानक रविवार दोपहर हाई टेंशन तार में करंट आने से यह हादसा हुआ। हालांकि, पुलिस ने कहा है कि युवक ट्रॉली से गिरने के कारण घायल हुआ, न कि तार की चपेट में आया। फिर भी इस घटना को लेकर पूरे गांव में गम और गुस्से का माहौल है । थानाध्यक्ष ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण का पता चल पायेगा।