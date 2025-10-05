Siwan News: सीवान में मूर्ति विसर्जन के दौरान ट्रॉली पर डांस कर रहे युवक की हुई दर्दनाक मौत

प्रतीकात्मक फोटो
Siwan News सीवान जिले के हसनपुरा थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक हादसे के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना के संबंध में पुलिस ने बताया कि19 वर्षीय अभय कुमार ट्रॉली पर डांस कर रहा था। इसी दौरान वो हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। जिससे उसकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है।
यह पूरा मामला सीवान जिले के हसनपुरा थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव से जुड़ा है। रविवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान ट्रॉली पर डांस कर रहे 19 साल के युवक की हाई टेंशन तार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान पकड़ी गांव के श्रीराम पंडित के बेटे अभय कुमार के रूप में हुई है।
घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई. लोग तुरंत अभय को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए. वहां से उसे सदर अस्पताल सिवान रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
अभय की मौत की खबर से उसके घर में मातम छा गया। परिवार के लोग रो-रोकर बेहाल हैं। अभय तीन बहनों और दो भाइयों में सबसे छोटा था। अभय अभी इंटर का छात्र था। पिता अपने इलाज के लिए चैनपुर गए थे, लेकिन रास्ते में ही उन्हें बेटे की मौत की खबर मिल गई।
गांव वालों का कहना है कि पिछले दो-तीन दिन से गांव में बिजली की आपूर्ति बाधित थी। अचानक रविवार दोपहर हाई टेंशन तार में करंट आने से यह हादसा हुआ। हालांकि, पुलिस ने कहा है कि युवक ट्रॉली से गिरने के कारण घायल हुआ, न कि तार की चपेट में आया। फिर भी इस घटना को लेकर पूरे गांव में गम और गुस्से का माहौल है । थानाध्यक्ष ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण का पता चल पायेगा।
