Sonbhadra News: स्कूल पर गिरी आकाशीय बिजली, 2 छात्रों की मौत, दो गंभीर

जानकारी के अनुसार, दोपहर करीब 12 बजे तेज गरज-चमक के साथ बारिश शुरू हुई। इस दौरान नौवीं कक्षा में बैठे छात्र-छात्राएं पढ़ाई कर रहे थे कि अचानक बिजली कक्षा पर गिर गई। हादसे में नौवीं कक्षा के छात्र दीपक (13 वर्ष), तीसरी कक्षा का छात्र अरविंद (8 वर्ष) सहित चार बच्चे झुलस गए।