सोनभद्र

Sonbhadra News: स्कूल पर गिरी आकाशीय बिजली, 2 छात्रों की मौत, दो गंभीर

चोपन थाना क्षेत्र के कोटा गांव स्थित ब्रह्मदेव पब्लिक स्कूल में शुक्रवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। कक्षा में पढ़ाई के दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिरने से दो छात्रों की मौत हो गई, जबकि दो छात्राएं गंभीर रूप से झुलस गईं।

सोनभद्र

Abhishek Singh

Sep 20, 2025

Breaking News: आज की ताज़ा खबरें

UP News: सोनभद्र जनपद के चोपन थाना क्षेत्र के कोटा गांव स्थित ब्रह्मदेव पब्लिक स्कूल में शुक्रवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। कक्षा में पढ़ाई के दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिरने से दो छात्रों की मौत हो गई, जबकि दो छात्राएं गंभीर रूप से झुलस गईंउप।

जानकारी के अनुसार, दोपहर करीब 12 बजे तेज गरज-चमक के साथ बारिश शुरू हुई। इस दौरान नौवीं कक्षा में बैठे छात्र-छात्राएं पढ़ाई कर रहे थे कि अचानक बिजली कक्षा पर गिर गई। हादसे में नौवीं कक्षा के छात्र दीपक (13 वर्ष), तीसरी कक्षा का छात्र अरविंद (8 वर्ष) सहित चार बच्चे झुलस गए।

झुलसे बच्चों को आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोपन ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दीपक और अरविंद को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल छात्रा रेखा को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि सोनमती का इलाज चोपन अस्पताल में जारी है।

मृतक छात्र

दीपक (13 वर्ष), पुत्र स्व. शिवकुमार, निवासी सनायडंडी, चोपन।

अरविंद (8 वर्ष), पुत्र स्व. भगवान दास, निवासी तेलगुड़वा।

गंभीर रूप से घायल छात्राएं

रेखा (14 वर्ष), पुत्री पंचम गुप्ता, निवासी तेलगुड़वा।

सोनमती (14 वर्ष), पुत्री शिवलाल, निवासी तेलगुड़वा।

घटना के बाद विद्यालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई और परिजनों सहित ग्रामीणों में शोक की लहर दौड़ गई।

Published on:

20 Sept 2025 08:56 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sonbhadra / Sonbhadra News: स्कूल पर गिरी आकाशीय बिजली, 2 छात्रों की मौत, दो गंभीर

