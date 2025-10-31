सोनभद्र में मंत्री पर हमला! फ्लीट के सामने आया हमलावर, शीशे पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाए

पुलिस ने बैरियर लगा कर हमलावरों को रोका

मंत्री पर हमले की सूचना मिलते ही सोन नदी पुल के पास पुलिस ने बैरियर लगाकर हमलावरों की गाड़ी को रोक लिया। हालांकि, आरोपी मौके से गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। बाद में जांच में पता चला कि कार दुद्धी निवासी अंकित मिश्रा के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है, जबकि उसके साथ मौजूद शुभम सोनी और पंकज अग्रहरि की तलाश की जा रही है।