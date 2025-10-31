सोनभद्र में मंत्री पर हमला! फ्लीट के सामने आया हमलावर, शीशे पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाए

UP NEWS: सोनभद्र में समाज कल्याण राज्यमंत्री संजय सिंह गोंड के काफिले पर बीती रात हमला किया गया। घटना की जानकारी होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।
मंत्री ने बताया कि एक स्विफ्ट डिजायर कार (UP32KP1042) ने पहले उनके काफिले को बार-बार ओवरटेक करने की कोशिश की। कुछ दूरी आगे बढ़ने पर कार सवारों ने गाड़ी रोक ली, और अभद्रता शुरू कर दी। उन्होंने गाली-गलौज करते हुए मंत्री की गाड़ी के बोनट और शीशों पर मुक्के मारे। स्थिति बिगड़ती देख मंत्री ने ड्राइवर को गाड़ी तेज करने के निर्देश दिए और तुरंत पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने बैरियर लगा कर हमलावरों को रोका
मंत्री पर हमले की सूचना मिलते ही सोन नदी पुल के पास पुलिस ने बैरियर लगाकर हमलावरों की गाड़ी को रोक लिया। हालांकि, आरोपी मौके से गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। बाद में जांच में पता चला कि कार दुद्धी निवासी अंकित मिश्रा के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है, जबकि उसके साथ मौजूद शुभम सोनी और पंकज अग्रहरि की तलाश की जा रही है।
आरोपियों पर दर्ज हुई केस
मंत्री पर हमले की घटना को लेकर एसपी सोनभद्र ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। घटना लोढ़ी टोल प्लाजा के आगे की बताई जा रही है।
सोनभद्र के एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि यह विवाद राज्यमंत्री के काफिले में शामिल स्कॉर्ट गाड़ी को ओवरटेक करने को लेकर हुआ था। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि संजीव तिवारी की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कार के मालिक अंकित मिश्रा को हिरासत में ले लिया है और दो अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
सोनभद्र
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग