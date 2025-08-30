8th Pay Commission दो साल से पहले लागू होने की उम्मीद नहीं, जानें क्या है एक्सपर्ट की राय

महंगाई भत्ते की गणना करने वाले संगठन एजी ऑफिस ब्रदरहुड प्रयागराज के पूर्व पदाधिकारी हरिशंकर तिवारी बताते हैं कि 7th Pay Commission की घोषणा सितंबर 2013 में हुई थी और इसे लागू होने में करीब 2 साल 9 महीने लग गए थे। फरवरी 2014 में इसकी अधिसूचना जारी हुई और आयोग ने काम शुरू किया। 1 जनवरी 2016 से नया सैलरी स्ट्रक्चर लागू कर दिया गया। 8th Pay Commission में भी इसी तरह का वक्त लग सकता है। इसी तर्ज पर अगर 8th CPC का गठन जनवरी 2025 में हुआ है तो इसकी सिफारिशें 2027–28 के बीच ही लागू हो पाएंगी। हालांकि अब चीजें ऑनलाइन होने से मैनुअल काम का समय बचेगा। इस आधार पर आयोग पहले भी अपनी सिफारिशें दाखिल कर सकता है।