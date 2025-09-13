Ajmer Discom : चित्तौड़ सर्कल में पांच माह में छह करोड़ से अधिक का नुकसान…पढ़े यह है कारण

चित्तौडगढ़़. अजमेर विद्युत वितरण निगम के चित्तौडगढ़़ सर्कल में पिछले पांच माह में छह करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। यह नुकसान मानसून के दौरान हुई तेज बारिश और अन्य कारणों से होना माना जा रहा है। इसमें ट्रांसफार्मर खराब होना, बिजली के खम्भे टूटना, तार टूटना इत्यादि शामिल है। हालांकि डिस्कॉम का दावा है कि सभी जगह विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी है। अजमेर विद्युत निगम के अन्तर्गत चित्तौडगढ़़ सर्कल आता है। सर्कल में 17 सब डिवीजन बने हुए हैं। इनके माध्यम से घरों में बिजली की आपूर्ति होती है। प्रदेश में मई माह के अंत से ही प्री-मानसून गतिविधियों का दौर शुरू हो गया था। नियमित अंतराल के साथ बारिश का दौर अभी तक जारी है। एक अप्रेल 2025 से 30 अगस्त तक चित्तौडगढ़़ सर्कल को अब तक 6 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। बारिश की गतिविधियों के कारण ट्रांसफार्मर खराब होना, बिजली के 11 केवी, 33 केवी और एलटी के खम्भे टूटना और तार टूटना आम बात है। सर्कल में अब तक 1516 से अधिक बिजली के पोल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इसी प्रकार 2948 के करीब ट्रांसफार्मर खराब हो चुके हैं। डिस्कॉम की ओर से खराब ट्रांसफार्मरों को बदलकर अथवा उन्हें दुरुस्त कराकर सप्लाई वापस लगाए जाते हैं, जिससे विद्युत की सप्लाई जारी रहे। इसी प्रकार क्षतिग्रस्त पोल और टूटे बिजली के तारों को बदलकर अथवा दुरुस्त कर सप्लाई शुरू की जाती है। हालांकि इसमें कुछ समय जरूर लगता है। बारिश के दौरान भी डिस्कॉम के प्रयासों से ही घरों तक बिजली पहुंच पाती है। हालांकि अब डिस्कॉम की ओर से फॉल्ट आदि सुधारने का काम निजी हाथों में दे दिया है। लेकिन निगरानी डिस्कॉम के इंजीनियरों की रहती है।