प्लांट-बेस्ड डाइट अपनाने से जलवायु प्रभाव आधा हो सकता है

जयपुर। अगर कोई व्यक्ति मांस, डेयरी और अंडे खाना बंद कर दे—वह भी किसी मॉडलिंग की बजाय वास्तविक जीवन में—तो उसके जलवायु फुटप्रिंट में क्या बदलाव आता है? एक नई स्टडी में पाया गया कि इन पशु-आधारित खाद्य पदार्थों की जगह साधारण पौधे-आधारित भोजन अपनाने से प्रतिदिन लगभग 1,300 ग्राम CO₂-equivalent उत्सर्जन में कमी आई।

यह इतना ही है जैसे कोई व्यक्ति रोज़ाना लगभग चार मील की कार यात्रा छोड़ दे। अध्ययन से रोज़मर्रा की खान-पान की आदतों के पर्यावरणीय प्रभाव पर बेहद स्पष्ट झलक मिलती है।