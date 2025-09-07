Patrika LogoSwitch to English

कृत्रिम मिठास प्रभावित कर रही है याददाश्त को

ब्राजील में 12,000 से अधिक वयस्कों पर लगभग एक दशक तक किए गए एक शोध में पाया गया कि कुछ सबसे आम कम और शून्य-कैलोरी वाले स्वीटनर याददाश्त, सोचने की गति और भाषा कौशल में तेजी से गिरावट से जुड़े हो सकते हैं।

जयपुर

Shalini Agarwal

Sep 07, 2025

जयपुर। कृत्रिम मिठास को अक्सर "गिल्ट-फ्री" (अपराध-मुक्त) विकल्प के रूप में बेचा जाता है। ये अक्सर डाइट सोडा, प्रोटीन ड्रिंक्स, कम-चीनी वाले दही, और कई 'हेल्दी' स्नैक्स में पाए जाते हैं। लेकिन एक नए अध्ययन ने इन पर लाल झंडे खड़े कर दिए हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो इनका रोजाना इस्तेमाल करते हैं।

प्रमुख स्वीटनर और याददाश्त
ब्राजील में 12,000 से अधिक वयस्कों पर लगभग एक दशक तक किए गए एक शोध में पाया गया कि कुछ सबसे आम कम और शून्य-कैलोरी वाले स्वीटनर याददाश्त, सोचने की गति और भाषा कौशल में तेजी से गिरावट से जुड़े हो सकते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार, ये प्रभाव मध्यम आयु वर्ग के लोगों और मधुमेह के रोगियों में अधिक दिखाई दिए।

अध्ययन में शामिल प्रतिभागियों को कृत्रिम मिठास की खपत के आधार पर तीन समूहों में बांटा गया:

सबसे कम खपत वाले समूह में औसत 20 मिलीग्राम प्रति दिन।

सबसे अधिक खपत वाले समूह में लगभग 191 मिलीग्राम प्रति दिन (जो लगभग एक कैन डाइट सोडा में मौजूद एस्पार्टेम की मात्रा के बराबर है)।

आठ वर्षों के दौरान, शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों की शब्द याद रखने, जानकारी को प्रोसेस करने और धाराप्रवाह बोलने की क्षमता का परीक्षण किया।

कृत्रिम मिठास और मस्तिष्क का बुढ़ापा
उम्र, लिंग, ब्लड प्रेशर और हृदय रोगों जैसे कारकों को समायोजित करने के बाद, शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन व्यक्तियों ने सबसे अधिक कृत्रिम मिठास का सेवन किया, उनकी सोचने और याददाश्त की क्षमता में सबसे कम सेवन करने वालों की तुलना में 62% तेज़ी से गिरावट आई। यह मस्तिष्क में लगभग 1.6 वर्ष की अतिरिक्त उम्र बढ़ने के समान है।

यहां तक कि बीच के समूह में भी 35% तेज़ गिरावट देखी गई, जो लगभग 1.3 वर्ष की उम्र बढ़ने के बराबर है।

60 वर्ष से कम आयु के लोगों में परिणाम और भी अधिक चौंकाने वाले थे। इस आयु वर्ग में जिन लोगों ने सबसे अधिक स्वीटनर का सेवन किया, उनमें कम सेवन करने वालों की तुलना में संज्ञानात्मक प्रदर्शन में तेज़ी से गिरावट देखी गई। यह संबंध विशेष रूप से मधुमेह वाले लोगों में अधिक मज़बूत था।

कौन-से स्वीटनर सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं
अध्ययन में सात लोकप्रिय शुगर सब्स्टिट्यूट्स (चीनी के विकल्प) को देखा गया: एस्पार्टेम, सैकरिन, एसेसल्फेम-के, एरिथ्रिटोल, जाइलिटोल, सॉर्बिटोल, और टैगाटोज।

इनमें से ज़्यादातर ने तेज़ मानसिक गिरावट से संबंध दिखाया। विशेष रूप से, एस्पार्टेम, सैकरिन, एसेसल्फेम-के, एरिथ्रिटोल, और सॉर्बिटोल समय के साथ ख़राब प्रदर्शन से जुड़े हुए थे। केवल एक - टैगाटोज - का किसी भी गिरावट से कोई संबंध नहीं पाया गया।

सॉर्बिटोल इस समूह में सबसे अधिक सेवन किया जाने वाला स्वीटनर था, जिसका लोग औसतन 64 मिलीग्राम/दिन सेवन कर रहे थे।

ये तत्व ऐसी जगहों पर भी पाए जाते हैं जहां आपको उम्मीद नहीं होगी: "जीरो शुगर" ड्रिंक्स, कम-कैलोरी वाले डेसर्ट, फ्लेवर्ड पानी, गम, टूथपेस्ट और पैकेटबंद स्नैक्स।

मधुमेह जोखिम क्यों बढ़ा सकता है
अध्ययन में यह भी सामने आया कि पहले से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों में कुछ खास अंतर थे। मधुमेह वाले लोग सबसे अलग थे, जिनमें स्वीटनर के अधिक सेवन से संज्ञानात्मक प्रदर्शन में सबसे तेज़ गिरावट देखी गई।

ब्राजील की साओ पाउलो यूनिवर्सिटी की प्रमुख शोधकर्ताओं में से एक डॉ. क्लाउडिया किमी सुएमोटो ने कहा, "जबकि हमने मधुमेह वाले और बिना मधुमेह वाले दोनों तरह के मध्यम आयु वर्ग के लोगों में संज्ञानात्मक गिरावट के संबंध पाए, मधुमेह वाले लोगों में शुगर के विकल्प के रूप में कृत्रिम मिठास का उपयोग करने की अधिक संभावना है।"

इसका मतलब यह नहीं है कि स्वीटनर सीधे तौर पर याददाश्त कम करते हैं। अध्ययन ने केवल एक संबंध (लिंक) दिखाया है, कारण-और-प्रभाव (कॉज-एंड-इफेक्ट) का संबंध नहीं। फिर भी, यह संबंध स्वास्थ्य विशेषज्ञों को दीर्घकालिक सुरक्षा पर करीब से नज़र डालने के लिए पर्याप्त है।

अपने दैनिक आहार में स्वीटनर
आजकल आपको लगभग हर चीज़ में कम और शून्य-कैलोरी वाले स्वीटनर मिलेंगे - डाइट ड्रिंक्स, प्रोटीन बार, दही, यहां तक कि "हेल्दी" या "लो-कार्ब" (कम कार्ब्स) लेबल वाली चीज़ों में भी। इन्हें कैलोरी कम करने और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन लगता है कि इसके फायदे इतने भी आसान नहीं हैं।

सुएमोटो ने कहा, "कम और शून्य-कैलोरी वाले स्वीटनर को अक्सर चीनी का एक स्वस्थ विकल्प माना जाता है; हालांकि हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि कुछ स्वीटनर का समय के साथ मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।"

जो लोग बेहतर खाना चाहते हैं या मधुमेह जैसी स्थितियों को नियंत्रित करना चाहते हैं, उनके लिए यह खबर मुश्किलें खड़ी कर सकती है। चीनी कम करना अभी भी एक अच्छा कदम है, लेकिन कृत्रिम मिठास पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहना उतना हानिरहित नहीं हो सकता जितना इसे समझा जाता है।

मुद्दा यह है कि हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ इसलिए कि किसी लेबल पर "शुगर-फ्री" लिखा है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह पूरी तरह सुरक्षित है।

अगले कम-कैलोरी वाले विकल्प के पीछे भागने के बजाय, शायद मूल बातों पर वापस आने का समय है। सादा भोजन, कम मात्रा में और सामान्य रूप से थोड़ी कम मिठास खाने की आदत डालना, शायद शुगर को मात देने के लगातार प्रयास से कहीं बेहतर है। यह पूरा अध्ययन 'न्यूरोलॉजी' नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

Published on:

07 Sept 2025 05:48 pm

Hindi News / Special / कृत्रिम मिठास प्रभावित कर रही है याददाश्त को

