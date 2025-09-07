कृत्रिम मिठास प्रभावित कर रही है याददाश्त को

कृत्रिम मिठास और मस्तिष्क का बुढ़ापा

उम्र, लिंग, ब्लड प्रेशर और हृदय रोगों जैसे कारकों को समायोजित करने के बाद, शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन व्यक्तियों ने सबसे अधिक कृत्रिम मिठास का सेवन किया, उनकी सोचने और याददाश्त की क्षमता में सबसे कम सेवन करने वालों की तुलना में 62% तेज़ी से गिरावट आई। यह मस्तिष्क में लगभग 1.6 वर्ष की अतिरिक्त उम्र बढ़ने के समान है।