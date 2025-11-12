कृत्रिम मिठास से बच्चों में जल्दी यौवन की संभावना बढ़ी – वैज्ञानिकों का नया दावा

मुख्य शोधकर्ता डॉ. यांग-चिंग चेन (Taipei Municipal Wanfang Hospital और Taipei Medical University) ने पाया कि Sucralose का असर लड़कों में ज़्यादा था, जबकि लड़कियों में Sucralose, Glycyrrhizin और Added Sugars तीनों से जोखिम बढ़ा। यह प्रभाव मात्रा पर निर्भर था — यानी जितना अधिक सेवन, उतनी अधिक संभावना।ये प्रभाव बच्चों के जीन (Genetics) से स्वतंत्र थे, यानी जिन बच्चों में आनुवंशिक जोखिम था और जिनमें अधिक मिठास का सेवन था — दोनों में जल्दी यौवन का खतरा बढ़ा, लेकिन दोनों कारण एक-दूसरे को नहीं बढ़ाते थे। ,