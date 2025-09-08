नल के पानी में पाए गए रसायनों से कैंसर का खतरा 33% तक बढ़ा

कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया (USC) के Keck School of Medicine के शोधकर्ताओं ने यह अध्ययन किया। उन्होंने काउंटी स्तर पर कैंसर के आंकड़ों को पानी की जांच रिपोर्ट से मिलाया। 2010 के दशक में हजारों पब्लिक वाटर सिस्टम्स की PFAS जांच हुई थी, और हाल में और सटीक टेस्टिंग भी की जा रही है। दोनों डेटा सेट को मिलाकर वैज्ञानिकों ने यह समझने की कोशिश की कि जहां पानी में PFAS मिला, वहां कैंसर की दर भी ज्यादा थी। उन्होंने धूम्रपान, मोटापा, आय, शहरी-ग्रामीण फर्क और वायु प्रदूषण जैसे अन्य कारणों को भी ध्यान में रखा, ताकि नतीजे साफ़ निकल सकें।