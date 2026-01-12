Blue City Jodhpur: छोटे से कीड़े ने बदल दी थी पूरे शहर की शक्ल, जोधपुर हुआ था नीला, जानिए इसका रहस्य

समय के साथ ब्लू सिटी की थीम में बदलाव भी आया। सन 1929 में छीतर पैलेस (उमेद भवन) के निर्माण के साथ छीतर पत्थर का चलन बढ़ा। पत्थरों की घड़ाई और इसका उपयोग प्रतिष्ठा और समृद्धि का प्रतीक बनने लगा। धीरे-धीरे इसके खनन व उपयोग में बढ़ोतरी हुई और स्थापत्य के नए रूप सामने आए। इसके बावजूद पुराना जोधपुर अब भी अपनी नीली पहचान, सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य कला के कारण विश्व मानचित्र पर विशिष्ट स्थान बनाए हुए है।