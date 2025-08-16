जलवायु परिवर्तन से भू-चुंबकीय तूफानों का असर और बढ़ सकता है

जयपुर। धरती के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा यह तय करेगी कि भू-चुंबकीय तूफान (Geomagnetic Storms) ऊपरी वायुमंडल को किस तरह प्रभावित करेंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में ऐसे तूफानों के समय वायुमंडल की घनत्व (density) आज की तुलना में कम हो सकती है, लेकिन शांति से तूफान तक का उतार-चढ़ाव और अधिक तेज़ हो सकता है। यह बदलाव उपग्रहों पर खिंचाव (satellite drag), उनकी कक्षा (orbit) की उम्र, और स्पेस वेदर की योजना बनाने के तरीके को प्रभावित करेगा। अमरीका की नेशनल साइंस फाउंडेशन (NSF) के नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च (NCAR) और जापान की क्यूशू यूनिवर्सिटी की टीम ने मिलकर इस पर अध्ययन किया। इसमें दिखाया गया कि कैसे लंबे समय तक वायुमंडल का ठंडा और पतला होना भविष्य के भू-चुंबकीय तूफानों की प्रकृति बदल देगा।