मनमानी पर अंकुश: नर्सेज को देनी होगी हर शिफ्ट में ड्यूटी

सीकर के सबसे बड़े सरकारी कल्याण अस्पताल में फिलहाल करीब ढाई सौ से ज्यादा नर्सिंगकर्मी कार्यरत हैं। इनमें से लगभग 40 प्रतिशत नर्सें एक ही शिफ्ट में लगातार ड्यूटी कर रही हैं। इससे नाइट और ईवनिंग शिफ्ट में स्टाफ की कमी बनी रहती है और मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ती है। कई बार आपसी समायोजन और अनुपस्थिति के कारण वार्डों में सेवाएं प्रभावित होती हैं। नई व्यवस्था के तहत हर नर्स को महीने में कम से कम 8 नाइट ड्यूटी, 10 मॉर्निंग ड्यूटी और 12 इवनिंग ड्यूटी करनी होगी। नाइट ड्यूटी के बाद मॉर्निंग व इवनिंग ड्यूटी लगने से संबंधित कर्मचारी को कुछ हद तक आराम मिलेगा। इससे वह तरोताजा होकर नई ड्यूटी के दौरान मरीज को बेहतर सेवाएं दे सकेगा। अगले चरण में चिकित्सकों की ड्यूटी भी नई व्यवस्था के तहत लगाई जाएगी।